La presidenta madrileña en funciones y ganadora de las elecciones del 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha achacado el adelanto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una "rendición" porque se encontraba "en un callejón sin salida" después de que los ciudadanos "de lado a lado" hayan hablado en las urnas este 28 de mayo.

En una entrevista en Telemadrid, Ayuso ha señalado que el proyecto de Pedro Sánchez está "agotado" y el 28M han sido "8.000 mociones e censura" por toda España de los ciudadanos que no quieren que cambien su país "por la puerta de atrás" junto a minorías que dicen "os odio".

"Está en un callejón sin salida, es una rendicón, esto acaba aquí", ha augurado Ayuso, que se ha preguntado si Sánchez seguirá proponiendo para las elecciones del 23 de julio "un gobierno con la ultraizquierda y Bildu" como esta haciendo ahora.

A juicio de Ayuso, Sánchez ha convocado elecciones porque "esto no aguanta más" y el camino ha ido "tan lejos con la pretendida transformación de España", que los españoles han dicho "basta ya".

Según Ayuso, Sánchez no ha querido aguantar hasta final de año a la convocatoria de elecciones generales para ver si el fracaso del PSOE "no a va mayores" pero está convencida de que no será así.