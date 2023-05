El debate de Telemadrid con los candidatos a la alcaldía de Madrid ha dejado una cosa clara y es que cada uno tenía a su propio adversario. La candidata de Más Madrid, Rita Maestre, ha centrado todas sus intervenciones en el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida. Su rival ha sido desde el inicio de la campaña el candidato del PP y en el debate de este lunes no ha desviado el tiro. Todo su partido se vuelca en lanzar el mensaje de que la alcaldía está apenas a un puñado de votos de distancia y esa competición la ha escenificado en el lenguaje, tratando de tú en varias ocasiones a Almeida. Todos los demás, cuando se referían a cualquiera de los candidatos, lo han hecho siempre de usted.

En un debate más centrado en asuntos locales que el que hace una semana congregó a los candidatos regionales, Maestre ha echado en cara al candidato popular que se ocupe más de criticar la época de Manuela Carmena que en su gestión actual o sus proyectos para el futuro: "Habla de tu gobierno, deja de echar balones fuera", le ha espetado en varias ocasiones.

Coaliciones futuras

Almeida ha sido el centro de los ataques de todas las formaciones, aunque no todos con el mismo impacto. Javier Ortega Smith, candidato de Vox y aspirante a formar parte en un hipotético futuro gobierno municipal, ha dedicado la mayor parte de sus intervenciones a censurar al actual candidato por no haber cumplido con el pacto de investidura, documento que ha mostrado hasta en tres ocasiones a lo largo del debate. Pero al mismo tiempo que ha criticado a Almeida, Ortega Smith, convencido de que "ningún partido" obtendrá una "mayoría absoluta", ha vuelto a insistir en que está dispuesto a un pacto con el PP: "Me comprometo a conformar un gobierno de coalición con el PP para que la izquierda no entre en el Ayuntamiento de Madrid".

Begoña Villacís, vicealcaldesa durante de esta pasada de legislatura, ha empezado el debate dejando constancia de los datos positivos de las áreas gestionadas por su partido, como Economía y Urbanismo y ha terminado reconociendo que se sentirá más cómoda en un nuevo gobierno con el PP que con los partidos de la izquierda, aunque Almeida haya intentado sembrar la duda, "dígame si existe la posibilidad de que pacte con Más Madrid y PSOE". "Soy liberal y no me escondo, quiero seguir bajando los impuestos", ha sido la declaración de intenciones de Villacís, que ha apelado al "voto valiente" frente al voto útil y ha buscado en todo momento distanciarse de Vox y visibilizar que solo su partido sacará al PP de las garras de Ortega Smith: "Ciudadanos es el único (partido) que no va a meter en el gobierno a gente que va a gobernar en contra de la otra mitad".

Pugna en la izquierda

Reyes Maroto, la candidata del PSOE, ha intentado confrontar con Almeida, ignorando a su competidor directo que es Más Madrid, a quien en principio pretende arrebatar el liderazgo de la izquierda y cuya candidata tampoco la ha nombrado una sola vez, pero durante el debate se le ha visto debatiendo más con Villacís, en ocasiones por intervenciones forzadas por la propia candidata de Ciudadanos, que ha intentado ridiculizar las propuestas de Maroto en materia de fiscalidad. "Entiendo la incomodidad (de Maroto) porque ha estado en un consejo de gobierno en el que se diseñan impuestos solo para madrileños", le ha espetado Villacís. A lo que Maroto ha saltado diciendo que "no mienta" y levantando la voz mientras la candidata naranja seguía hablando fuera de su turno.

Roberto Sotomayor, el candidato de Podemos, ha participado en el debate en la televisión pública aun cuando su partido no tiene representación en el pleno municipal, mientras a Luis Cueto, candidato de Recupera Madrid que durante toda la legislatura ha hecho uso de su acta de concejal no se le ha permitido participar y se ha quedado en la puerta, sin acceso al plató pero trasladando a través de sus redes sociales su propia versión del debate. Sotomayor ha buscado la confrontación con Almeida, intentando provocarle con una mascarilla puesta al inicio del debate y hablando de los "cayetanos", con Vox, diciéndole a Ortega Smith que es "esto (Madrid) no es Torrente apatrullando la ciudad" y con Rita Maestre echandole en cara no haber querido pactar para presentar una coalición en la ciudad pero reconociendo que le dará su voto si entra y la izquierda suma.