Para reclamar mejores salarios no hay fisuras en el Consejo General del Poder Judicial. El Pleno del órgano ha acordado este jueves de forma unánime llevar a la Mesa convocada por el Ministerio de Justicia de próximo 3 de mayo una propuesta para revisar y actualizar el sistema de retribuciones de jueces y magistrados, en la línea con las reclamaciones que condicionan la huelga convocada a partir del día 16 por las asociaciones que representan tanto la carrera judicial como la fiscal.

En un comunicado hecho público al término del Pleno, los vocales subrayan la necesidad de adecuar los salarios de los jueces adecuandolos a principios "cuantitativos y cualitativos", tal y como recoge la ley. El acuerdo no incluye aún las cantidades concretas con las que a juicio de los vocales se deben completar los salarios.

Si la Mesa no se desarrolla satisfactoriamente para los miembros de la carrera, las organizaciones de sensibilidad más progresista- -Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales- tambien se unirán a la convocatoria de paros fijada por el resto de asociaciones profesionales a partir de mediados del próximo mes.

Los jueces se sumarán así a los paros que ya han comenzado los funcionarios, una situación sin precedentes en los juzgados españoles que ya ha sido calificada de "preocupante" por otros operadores jurídicos como son los abogados. Advierten que los órganos judiciales aún no han tenido tiempo de recuperarse de la huelga de dos meses que entre enero y marzo protagonizaron los letrados de la administración de justicia, que produjo grandes retrasos en el reparto y resolución de asuntos.

Independencia judicial, ligada a la económica

Según el acuerdo del Consejo del Poder Judicial, el régimen retributivo de los miembros de los miembros de la carrera judicial "constituye un elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional" que consagra la Constitución.

En este punto, el acuerdo alude a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recordar al Gobierno que Estados miembros tienen el deber de garantizar la independencia de los miembros del poder judicial también en su dimensión económica. "El hecho de que éstos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial", señala una dictada por el TJUE en febrero de 2018 en respuesta a una demanda presentada por una asociación de jueces portugueses.

Los vocales designados para participar en la reunión del próximo miércoles son José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya, todos ellos pertenecientes al sector coservador del órgano.

Funcionarios y abogados de oficio

La negociación de Justicia con los jueces coincidirá en el tiempo con el calendario de protestas anunciado por los sindicatos de funcionarios de justicia, que incluye siete jornadas de paros en el mes de mayo como medida de presión ante la negativa del Ministerio a presentar una propuesta económica para aumentar su sueldo

Estos trabajadores buscan una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración (LAJ) --de hasta 450 euros al mes-- y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que, según denuncian, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

También la Abogacía tiene reclamaciones para la ministra Pilar Llop. Abogados del turno de oficio de todo el país han marchado este jueves desde el Colegio de la Abogacía de hasta el Congreso de los Diputados, ataviados con togas y al canto de "somos abogados, no somos esclavos", para reclamar una batería de mejoras laborales --que incluye actualización de los baremos, "más conciliación", "desconexión digital" y"jubilación digna". Han advertido de que si no se resuelve la situación actual realizarán paros centrales y movilizaciones, informa Europa Press.

"Por primera vez varias asociaciones nos hemos unido contra el maltrato endémico que sufrimos por parte de las administraciones", ha señalado en declaraciones a la prensa Virginia de la Cruz, presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), al tiempo que ha recordado que desde el gremio llevan ya "varios años" denunciando los agravios que dicen padecer por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.

De la Cruz ha incidido en que "muchas de las actuaciones" que realizan, cerca de "un 20%", no se les retribuyen, en referencia a los recursos y ejecuciones que por ley están obligados a presentar en los procedimientos que llevan. "No podemos seguir consintiendo que trabajemos y no se nos pague", ha dicho De la Cruz.

Al hilo, ha reclamado que se modifique la ley para que se retribuya a los abogados del turno de oficio los servicios prestados a las personas jurídicas, pues como no está previsto en la ley no cobran ni un euro en por este tipo de representaciones. La situación afecta a causas en curso en la Audiencia Nacional y en un futuro no muy lejano incidirá en asuntos que a día de hoy investiga la Fiscalía Europea.