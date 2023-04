El Gobierno de coalición se sostiene con un débil hilván y así seguirá. Con ataduras cada vez más frágiles, desgastadas por los sucesivos roces y que ya no hay manera de restaurar. El PSOE ha logrado sacar adelante la modificación de la ley del 'solo sí es sí' y quiere pasar página, pero sabe que la crisis interna ya no se puede remedar y que continuará hasta las elecciones generales. "Están en campaña. Quieren subrayar las diferencias, con nosotros y con Sumar", aseguran fuentes del partido.

La aprobación de la reforma, gracias al voto del PP, no cambia nada, aunque Podemos lo utilizará para erosionar a Pedro Sánchez. Los socialistas dan este conflicto por "amortizado", insisten en que han estado con la "mayoría social" y apuntan que hasta el 60% de los votantes morados respalda la rectificación, según sus encuestas. No ven un deterioro mayor de la convivencia interna porque Podemos -como el propio PSOE con los anuncios sobre vivienda- está en una batalla más global.

Desde comienzos de año ven que el socio minoritario va por libre, dedicado a demostrar la importancia de su presencia en el Ejecutivo como gran eje de su campaña electoral, volcados en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y en plena guerra con Yolanda Díaz por la participación de Podemos en Sumar.

Por eso el distanciamiento no tiene vuelta atrás. Aunque creen que todo habría sido peor si Pablo Iglesias siguiera en el Gobierno. Para los socialistas sus críticas eran "más ofensivas" y daba la sensación de que "quería romper". Están "distinguiéndose", señalan sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, que es además secretaria general de Podemos, pero no de una manera "exacerbada". Su previsión es que tras el 28M "bajarán el diapasón". Piensan que el parón del verano dará algo de tregua a la difícil coexistencia del Ejecutivo y a partir de "septiembre y octubre exagerarán las diferencias".

Con más o menos acritud, opinan, en función de si al final hay o no acuerdo con Díaz. Como le sucede a media España, en la dirección socialista un día creen que habrá pacto y el otro que no. Ahora la sensación más extendida es que, una vez que pase la cita del 28M, habrá consenso y acordarán una candidatura conjunta. Pero en esta reflexión cuesta distinguir cuánto hay de anhelo y de realidad, porque para el PSOE es fundamental que a su izquierda no haya dos listas. Si eso sucede las opciones de reeditar el Gobierno de coalición se escapan.

"No romperán"

La prueba de sus dudas es que contemplan la hipótesis de que Montero y Belarra salgan del Gobierno poco antes de las generales, si al final Podemos se presenta en solitario. Pero como la postura ahora es que habrá pacto, creen que "no romperán" y que Sánchez mantendrá la unidad del Gobierno hasta el final. Cada vez más enfrentados, con la relación personal más deteriorada pero sin que nadie decida saltar.

Al contrario que en el PSOE, en Podemos sí consideran que con la reforma del 'sí es sí' se ha cruzado una frontera. Fue la propia Irene Montero quien subió a la tribuna del Congreso para confrontar directamente con la titular de Justicia, Pilar Llop. La dirigente no dudó en arrojar duros reproches desde la tribuna a su compañera en el Consejo de Ministros. A estas alturas de la legislatura, y después de más de tres años midiendo las consecuencias de sus gestos y palabras, en Podemos ya dan por descartado que cualquiera de sus guerras pueda tener efectos dentro del Gobierno.

Durante la crisis del sí es sí, que se ha caracterizado por ser especialmente prolongada -las rebajas de penas a violadores comenzaron en noviembre-, el ala socialista nunca ha puesto en duda la continuidad de Irene Montero al frente de Igualdad, según fuentes del partido morado. Una vez superado este episodio, asumen que Sánchez no dará ningún paso en este sentido hasta agotar la legislatura, puesto que “implicaría de facto romper la coalición”, y enturbiaría uno de sus grandes hitos: la presidencia europea que asumirá en el segundo trimestre de este año.

Pero en Podemos no perdonan al PSOE la desautorización a la ley estrella de Montero, la dirigente con más visibilidad del partido y aspirante a liderar una candidatura morada, en caso de que no haya acuerdo con Yolanda Díaz. Y por este motivo, prevén convertir la alianza de los socialistas con el PP en recurrente para la campaña electoral de mayo, y lo que queda de legislatura. "El debate no se cierra aquí", "discutiremos mucho de esto", avanzan distintas fuentes consultadas.

Ya este jueves, una vez consumada la votación, Podemos difundió en sus redes sociales la imagen de la bancada popular aplaudiendo la reforma, ante los rostros serios de Llop y de la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Belarra y la propia Irene Montero permanecían también impasibles como únicas representantes de Unidas Podemos en la bancada azul. Yolanda Díaz, que había ido durante el debate a primera hora, se ausentó de la votación, volviendo a dejar en soledad a las dos ministras moradas, como ya sucedió en la primera votación en el Congreso.

Tensión con Yolanda Díaz hasta otoño

La ofensiva contra el PSOE no prevé remitir en el ala morada del Gobierno, donde las fuertes tensiones entre Podemos y Yolanda Díaz han empujado a los primeros a radicalizar sus posiciones para diferenciarse de la segunda, a la que acusan de connivencia con las tesis socialistas.

El clima de enfrentamiento interno no ayuda a pacificar la situación en el Consejo de Ministros, y amenaza con prolongarse incluso los meses de verano, cuando Ferraz cree que habrá una pequeña tregua entre las elecciones de mayo y las de diciembre.

Pero las tensiones entre las dos facciones a la izquierda socialista prevé alargarse al menos hasta otoño. Sumar ha trasladado a Podemos que las negociaciones sobre un posible acuerdo para las generales no se retomarán hasta junio o julio, según fuentes moradas. Un proceso en el que el partido de Ione Belarra tiene previsto continuar su campaña de reivindicación de la “valentía” y “rebeldía” frente a la izquierda ‘tibia’, donde enmarcan a Yolanda Díaz.