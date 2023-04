A 24 horas de que el pleno del Congreso debata y vote la propuesta del PSOE para reformar la ley del 'sólo sí es sí', que el PP apoyará, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha echado un guante a su partido. No son buenos momentos para las filas socialistas porque diversas plataformas y organizaciones sociales y feministas están convocando movilizaciones en contra de la iniciativa. Unidas Podemos no ha cejado en sus ataques, que se pueden agrupar en este mensaje: una reforma con el Partido Popular como aliado es una reforma contra los derechos de las mujeres.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho un llamamiento in extremis a los socialistas para que no le den la mano al PP y así evitar un "retroceso" con la reforma: "Estamos a tiempo, antes de mañana, de mandarle un mensaje contundente a los españoles, y especialmente a las españolas, de que los derechos feministas no se negocian con el Partido Popular", ha pedido.

Sin embargo, el líder del PSOE ha sido rotundo este miércoles: "La mejor manera de defender la ley, que es un avance feminista, es hacer esa modificación técnica del Código Penal". No ha dicho más al respecto, más allá de ensalzar el feminismo histórico de su formación y la índole feminista de sus políticas.

El posicionamiento del presidente ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado en el Congreso. Antes, Sánchez protagonizó una larga comparecencia para explicar cómo está gestionando la UE la guerra de Ucrania y qué está pasando en las relaciones con Marruecos. Sin embargo, ha abordado muchos otros aspectos, el más notable el anuncio de la promoción de 43.000 viviendas para alquiler asequible. El acceso de la población a una vivienda, lo que gira alrededor de la ley a punto de aprobarse en el Congreso, se ha convertido en la baza electoral del PSOE. Queda poco más de un mes para los comicios autonómicos y municipales.

De la reforma del "sí es sí" no dijo nada. El presidente ha esperado a la pregunta de la secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, precisamente la número dos del partido que va a permitir que la reforma de la ley del "sólo sí es sí" salga adelante.

Hostilidad antes de la pinza parlamentaria

Que socialistas y populares sean los artífices de que la proposición de ley se vaya al Senado y allí complete la tramitación no significa que entre los dos principales partidos de España reine la concordia. Al contrario.

Gamarra ha sido muy crítica con el presidente, ya que ha esperado, ha dicho, 194 días para impulsar la reforma de la ley estrella del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. Son 1.000 los agresores sexuales "beneficiados" por las rebajas de condenas y 100 los que han sido excarcelados, y tras ello, la portavoz del PP ha incidido en que son los socios parlamentarios ERC y EH Bildu los que llevan la agenda legislativa.

"Gobierna al dictado de los poderosos, que son los que le dan votos", ha proclamado la diputada del PP, para quien la "tardía disculpa" con las víctimas del presidente, hecha hace unos pocos días, es la demostración de su "oportunismo electoral". "Le mueve el miedo electoral", sabedor de que la controversia por el "sí es sí", cuando no la supuesta inacción, le pasará "factura" en las urnas, ha apostillado.

Si Gamarra se ha mostrado convencida de que los comicios del 28 de mayo elevarán el protagonismo del "voto poderoso de las mujeres", Sánchez se ha mostrado convencido de que premiarán las políticas feministas del Gobierno, de las que se enorgullecen los ministros y ministras.

"Este es un Gobierno feminista que ha puesto en el centro a las mujeres con aciertos y con errores", ha incidido el mandatario socialista, quien ha citado, como pruebas, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y la reforma laboral, dos medidas que, básicamente, han ayudado a las mujeres. A su juicio, es el PP el que "hace electoralismo".

Después de lamentar un exabrupto (no se ha distinguido por el clamor del hemiciclo en ese momento), lo que le ha llevado a exclamar "¡ay!, la educación; ¡ay!, el respeto", el presidente del Gobierno ha recordado que él, entonces líder de la oposición, acordó con Mariano Rajoy la puesta en marcha del pacto de Estado contra la violencia de género. Ya como presidente, lo ha dotado de recursos. Ni el "ruido" ni "los bulos" del PP silenciarán eso, ni silenciarán la premisa de Moncloa: "gestión, gestión, gestión", ha dicho Sánchez.

Este jueves, en el pleno del Congreso, pese a la hostilidad que se profesan, socialistas y populares acercarán la reforma de la ley del sí es sí a su entrada en vigor.