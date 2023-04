Al final, Isabel Díaz Ayuso ha hecho lo que muchos esperaban en el partido. Cobrarse su venganza por los apoyos que no recibió en la guerra civil interna del PP de hace un año. Pero el castigo a los que no la defendieron, se pusieron de perfil o enfrente, no ha sido el destierro total. Eso solo ha sucedido con el que fue director de gabinete de Pablo Casado, el hasta ahora diputado en la Asamblea Diego Sanjuanbenito, para quien no ha encontrado hueco en ningún recodo del partido en Madrid.

De los tres consejeros de su gobierno que entraron en sus listas primero y en el Gobierno después por petición o sugerencia de Pablo Casado, a dos les ha buscado un espacio: ella no los quiere, pero obliga a José Luis Martinez Almeida a incluirlos en su lista para el Ayuntamiento de Madrid. Son David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras, y Carlos Izquierdo, de Administración Local y Digitalización. Pero este ultimo tendrá un puesto de salida relevante, situándose el séptimo de la lista, mientras Pérez no aparece entre los diez primeros. Primeros puestos Quien también irá en la lista de Almeida es la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que con toda probabilidad ocupará el cargo que hasta ahora ha tenido Andrea Levy como responsable del ramo, aunque la catalana repetirá y concurrirá en el equipo de Almeida a las elecciones municipales. De la Cruz será la tercera en esa lista, desplazando hasta el cuarto lugar a quien es persona de confianza de Almeida y su portavoz de campaña, Borja Carabante. Y quienes tampoco aparecen en los diez primeros puestos de Almeida son los hasta ahora concejales de Ciudadanos, Pepe Aniorte y Ángel Niño, que abandonaron a Begoña Villacís y se dieron de baja en el partido con miras a un futuro en el PP. De esta manera, Ayuso muestra cómo toma el control del partido en el Ayuntamiento. “Es un poderío total” el que se percibe con la elaboración de las listas, asegura una fuente de la formación. En el Ayuntamiento, en cambio, intentan trasladar tranquilidad y control, apuntando que el proceso se ha culminado con “sintonía”. “No ha habido drama, ni puñaladas, ni ha sido el apocalipsis”, ha dicho el alcalde en unas declaraciones a los medios en las que ha enfatizado que, como él prefijo desde el principio, todos sus concejales salvo una se mantienen. Quien no lo hace, Blanca Pinedo, se va a petición propia, ha recalcado. Ausencias A quien fue su consejero de Presidencia y durante un tiempo número dos en el Gobierno de la Comunidad, Enrique López, que tampoco dio la cara por ella, Ayuso le permitió una salida a tiempo para no mezclarse ahora con la batalla de las listas. Sin traumas ni dramas ni puñaladas, sin el apocalipsis Otra de las casadistas que Ayuso no ha querido que le acompañen en las listas de la Asamblea es Ana Camíns, a quien hace ya varios días la dirección del partido le comunicó que el futuro que le tenia reservado está en Majadahonda como número tres de la candidatura.