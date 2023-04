El último vídeo de Podemos para anunciar su Fiesta de la Primavera solivianta a Izquierda Unida. Los morados lanzaron un vídeo este martes donde se reivindicaban "la única fuerza" que no se "pone de perfil" en asuntos como la guerra de Ucrania o la OTAN, en una crítica velada a Yolanda Díaz, pero también a los ministros Joan Subirats y Alberto Garzón. En este sentido, apelaba directamente a la militancia del PCE, pidiendo su voto frente a la tibieza que a su juicio ha mostrado Izquierda Unida., que ha reaccionado duramente contra las declaraciones del partido de Ione Belarra.

"Podemos es el militante de toda la puñetera vida que alucina y se indigna que ve cómo sus ministros se ponen de perfil ante la OTAN y guerra de Ucrania y sólo Ione [Belarra] dice lo que él piensa", se escuchaba en el vídeo. "Y se enfada porque le gusta más el rojo que el morado, y porque Podemos no le gustó al principio, pero su instinto le dice quiénes son los suyos", continúa la voz en off, mientras se observan banderas rojas del Partido Comunista Español.

En este punto, y bajo el lema #TúQueNoTeCallas, Podemos reivindicaba en el vídeo su fuerza social frente a los que piensan que están "alejados de la mayoría" y condenados a estar en una "esquinita del tablero", en una referencia a las palabras que pronunció la líder de Sumar, que rechazó permanecer en ese espacio limitado.

Carlos Sánchez Mato, miembro de la Ejecutiva Federal de IU, ha cargado contra estos mensajes, acusando a Podemos de "meter el dedo en el ojo a los compañeros de viaje". La ofensiva abierta por los morados a nivel estatal coincide con el inicio de la campaña electoral del 28M, donde IU y Podemos concurren juntos en multitud de municipios y autonomías y las tensiones desatadas entre el partido de Ione Belarra y Yolanda Díaz amenazan ahora con enturbiar la relación con sus aliados electorales en la cita de mayo.

"Me siento atacado"

"No sé si nos podemos poner a competir por quién es más rojo o no; no es esa la cuestión sino que nos necesitamos todos para conseguir los objetivos que estamos buscando", comenzaba Sánchez Mato en unas declaraciones en CanalRed, la televisión de Pablo Iglesias. "Los videos no son más que instrumentos que sirven. ¿Sirve este vídeo?", se preguntaba el también asesor del Ministerio de Igualdad.

Desde la fraternidad que nos une os digo que no me ha gustado el vídeo porque esto no debería ir de competir "a ver quién es más rojo" sino de cooperar juntos para ser útiles a la gente.

Os deseo la mejor #FiestaPrimavera23 compas de @Podemos

Os necesitamos.

Nos necesitamos pic.twitter.com/QJz1nODQhy — Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) 11 de abril de 2023

"A mí me duele un poco, me siento un poco atacado. Yo jamás haría eso con Podemos y creo que no es un instrumento bueno si hace que se sientan mal quienes son tus aliados", continuaba, antes de admitir que "han pasado cosas durante le proceso de Sumar que no le gustan a Podemos", pero tampoco "a mi organización".

Sánchez Mato alude directamente a la expresión de la esquina del tablero. "No nos podemos permitir convertir a las organizaciones políticas en un elemento que pase a estar otra vez en la esquina del tablero. No, tenemos que estar en el centro, rojos hasta la medula, pero en el centro", ha advertido, antes de alabar la vocación de mayorías que Podemos presentó en sus primeros pasos. "A mí me enamoró eso de una nueva formación que nacía. Dije 'estos pista porque quieren gobernar, que es la forma de transformar las cosas'. Eso no todo el mundo lo concibe de la misma manera. Meter el dedo en el ojo a los compañeros de viaje a mí no me gusta".