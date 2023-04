La frase hecha de que la política engendra extraños compañeros de viaje está adquiriendo una dimensión muy ilustrativa, ante el horizonte de las elecciones municipales del 28 de mayo, en Nerja. Un edil de Unidas Podemos con el carnet del Partido Comunista de España (PCE), Andrés Jiménez, y otro concejal que hasta hace unos días representaba en los plenos a Vox, Jeffrey Taylor, encabezarán en esta localidad malagueña la lista de Por Mi Pueblo (PMP). "Hasta hace un tiempo, nuestro candidato pertenecía a las filas de Unidas Podemos y, precisamente, este cambio se ha debido al proyecto de Por Mi Pueblo Nerja. Donde las ideologías no importan y lo que prevalece es trabajar por y para el pueblo de Nerja", aseguró esta formación de corte municipalista en un comunicado para anunciar la incorporación de Jiménez, quien será el 28M su número 1 tras haber ocupado el segundo puesto de la lista de la coalición de izquierda en los comicios de 2019.

Al visibilizar su irrupción como 'alcaldable' de Por Mi Pueblo, Andrés Jiménez aseguró que ha solicitado su baja como militante del Partido Comunista de España (PCE) y, por consiguiente, de Izquierda Unida. Además, Jiménez argumentó el paso que ha dado de este modo: "Después de una larga reflexión, he aceptado unirme al proyecto de Por Mi Pueblo Nerja para poder hacer una verdadera política municipalista al margen de los partidos de índole estatal".

El hecho de que el 'alcaldable' de PMP Andrés Jiménez haya anunciado su cambio de partido sin renunciar como concejal -ni siquiera se ha convertido en edil no adscrito- ha indignado a la dirección provincial de Izquierda Unida, que pedirá la retirada de su acta en el Ayuntamiento. El coordinador provincial de Izquierda Unida Málaga, Guzmán Ahumada, explicó que "el edil tránsfuga ya no es militante de IU y vamos a proceder a pedir la retirada de su acta de concejal y que no pueda seguir usurpando la representación de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Nerja".

De Vox a no adscrito

Quien sí pasó a no adscrito a mediados de marzo y dejó de representar a Vox, al incorporarse a Por Mi Pueblo, fue el número 2 de la lista nerjeña de PMP para las elecciones del 28M, Jeffrey Taylor. Además, el exportavoz municipal de Vox se convirtió hace menos de un mes en el líder orgánico de la formación municipalista en la localidad que popularizó en los 80 la serie 'Verano azul'. En un acto celebrado entonces, el secretario general de Por Mi Pueblo, Juan Merino, presentó a Taylor como Secretario Local del partido en Nerja.

Taylor, que era hasta ahora el único edil del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Nerja, justificó su cambio de fuerza política e incorporaciones como la de Jiménez en los siguientes términos: “Nuestra experiencia como compañeros en la Corporación municipal ha puesto en relieve más puntos en común de lo que a priori parece. Nosotros queremos trabajar para Nerja sin consignas impuestas y sin intereses partidistas".

Precisamente, Por Mi Pueblo justificó el fichaje de Taylor atribuyéndolo al vínculo que desde su infancia unió a Nerja a "este profesional del sector turístico", quien "ostenta el grado superior de Administración de Finanzas, está casado y tiene tres hijos", según la información que destacó sobre su perfil el partido municipalista.

Un cajón de sastre

Hasta ahora, el partido municipalista fundado en la provincia de Málaga Por Mi Pueblo se ha revelado como un auténtico cajón de sastre. De hecho, es el proyecto en el que se han refugiado veteranos políticos malagueños, que han pertenecido anteriormente a los dos eslabones del bipartidismo. Además de contar con el alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, como referente y pionero, en sus filas recalaron el exregidor del PP en Rincón de la Victoria José María Gómez ‘Pepín’ o el exalcalde socialista de Vélez Antonio Souviron, que ya fue el ‘alcaldable’ veleño en 2019 y ahora es el Secretario de Organización de PMP a nivel provincial. Asimismo, para los comicios de 2019 PMP tuvo como ‘padrino’ en Torremolinos al veterano regidor popular Pedro Fernández Montes.

La expansión realizada en la geografía malagueña por la formación municipalista para los comicios locales de 2023 cobra sus ejemplos más significativos ante el estreno de candidaturas en ciudades como Mijas o Marbella. En ambos casos, el aterrizaje se ha materializado con los fichajes de sendos políticos que pertenecieron a Ciudadanos: Juan Carlos Maldonado y Francisco Gómez, respectivamente.

En la antesala de la precampaña de las elecciones municipales de 2023, Por Mi Pueblo anunció que contará con candidaturas como mínimo en la treintena de localidades malagueñas -entre las que no está Málaga capital- en las que tiene creadas secretarías locales, después de que en los comicios de 2019 estuviese presente en catorce plazas.

El apego al terreno y la alternativa a los embajadores locales de los principales partidos políticos -de los que paradójicamente proceden sus candidatos- son dos de las bazas con las que Por Mi Pueblo intenta desenvolverse en aquellos municipios en los que cuenta con representación. Sus dirigentes acostumbran a defender que la gente cree en este proyecto porque "está harta de mentiras, promesas incumplidas y falsos cuentos de hadas de quiénes hacen de marionetas en el Congreso de los Diputados o van vendiendo humo al amparo de la Junta de Andalucía". También aseguran que PMP no es ni de izquierda ni de derecha, sino municipalista, y en esa indefinición encajan, sin ir más lejos, mezcolanzas como la que atravesarán los dos primeros puestos de la lista en Nerja.