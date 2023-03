"Podemos tener lugares comunes, pero no es nuestro relato ni nuestro candidato", defiende Gamarra. "No vamos a votar 'sí' por respeto a los españoles y no vamos a votar 'no' por respeto a usted, señor Tamames", expone Gamarra sobre la abstención del PP.

