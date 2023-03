"Más empleo, en concreto 1,7 millones de puestos de trabajo, retención de talento, que nazcan más niños...". Esa es la fórmula del PP para salvar el sistema de pensiones. En la sede del partido rechazan la reforma de las pensiones que ha planteado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero se resisten a detallar cuál es su propuesta para salvar el sistema, que en los próximos años tiene que hacer frente a la jubilación de la generación del 'baby boom' (los que nacieron entre 1957 y 1977). Los conservadores lamentan que se les pida explicaciones a ellos cuando Escrivá no ha negociado con ellos ni una medida ni tampoco les ha dado información detallada del impacto económico de cada una de ellas.

El equipo económico del PP, al frente del cual está el vicesecretario del área, Juan Bravo, cree que la reforma que propone el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "busca polarizar, confrontar" y "pasa el problema al siguiente Gobierno". "El sistema de pensiones no se arregla solo castigando a los que ganan más de 60.000 euros, que suponen menos del 4% de los asalariados", señala Bravo. "Si nos quieren llamar, mano tendida. Pero necesitamos papeles, números, tener más detalle de lo que proponen y poder saber si tal o cual medida la modificaríamos en un sentido u otro", añade.

Una de las medidas capitales que introduce Escrivá en su reforma es la subida de las bases máximas de cotización, que según Bravo "es un impuesto al trabajo". El ministro también ha decidido doblar los 0,6 puntos del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo sobre la cotización de los trabajadores, y llevarlo a 1,2 puntos. "¿Por qué el doble y no el triple? No tenemos explicaciones", se lamenta Bravo.

La revisión cada tres años

La ampliación del cómputo para calcular las pensiones no entrará de lleno hasta 2044, lo que quita "cualquier valor a la medida", según el vicesecretario. Durante un periodo, los jubilados podrán mantener el actual periodo de 25 años o ampliarlo a los 29 y descontar los peores 24 meses de cotización.

Los conservadores dan por hecho que la Unión Europea aceptará la propuesta de Escrivá, algo que el ministro ha adelantado ya que será así, aunque lo harán, sospechan, porque han introducido la obligación de revisar los números cada tres años.

La decisión de qué votará el PP ante la reforma del Gobierno no está decidido en el comité de dirección, aunque todo el discurso apunta al 'no'. "No nos gusta la música y lo reformaremos si llegamos", asegura Bravo.