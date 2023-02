El PP ha pedido este lunes al Gobierno que se "aclare" y concrete "cuál es su posición" respecto a las medidas para contener la inflación en los alimentos básicos. El portavoz de los conservadores, Borja Sémper, ha hurgado en esta herida del Ejecutivo, donde el socio minoritario, Unidas Podemos, pide intervenir el mercado y fijar precios máximos a algunos productos de la cesta de la compra, y el PSOE, lo descarta. "Lo que no puede ser es que estemos hablando de los líos y las discrepancias del Gobierno y no de medidas concretas. Esperamos que el Gobierno se aclare y comparta con los españoles cuál es su posición", ha declarado Sémper a preguntas de los periodistas. En el PP, ha continuado el portavoz, no creen que haya "manos negras que quieran perjudicar a los ciudadanos desde posiciones empresariales de poder" para perjudicar a "todos".

Este lunes por la mañana, el ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas (PSOE), se ha reunido con los grandes supermercados para analizar el efecto de la inflación en la cesta de la compra, y Pablo Fernández, coportavoz de Unidas Podemos, ha desdeñado ese encuentro porque considera que no hay nada que pactar "con especuladores", porque los ve como "el problema". El IVA de la carne En la sede de los populares se descarta que el Estado pueda poner un tope a los precios, porque, sin citar ningún país concreto, Sémper ha asegurado que, "en todos aquellos lugares en los que se ha intervenido la economía, se han generado muchísimos más perjuicios que beneficios". El dirigente del PP ha vuelto a reclamar al Ejecutivo que baje el IVA de la carne, el pescado y las conservas del 10% al 5%, igual que Sánchez ya hizo en enero con los aceites y la pasta (del 10% al 5%). Aunque no ha citado el nombre de Pablo Iglesias, Sémper también ha hecho referencia al señalamiento que el exlíder de Unidas Podemos ha hecho contra Juan Roig, dueño de Mercadona. Estos días atrás, Iglesias ha cargado contra el empresario en Twitter y también en su podcast, y lo ha considerado "un capitalista despiadado" que va "contra los derechos de los trabajadores". Sémper ve "extraordinariamente peligroso" que "políticos" usen sus "púlpitos de poder" porque ese poder debe usarse "con respeto a los ciudadanos".