La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que Rusia se ha estado preparando durante estos meses de invierno y las expectativas son que "va a lanzar una gran ofensiva" contra Ucrania.

Así lo ha manifestado en una entrevista al Canal 24 Horas de RTVE, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que espera "un año de guerra absolutamente cruel y atroz".

Sobre los últimos ataques rusos a objetivos civiles, Robles ha criticado que "vulnera cualquier norma del derecho de la guerra y con unas masacres en las poblaciones absolutamente tremendas". En este sentido, ha valorado que "los ciudadanos ucraniano están resistiendo como verdaderos héroes".

Durante su intervención, ha reiterado que España no enviará a Ucrania los aviones que pide el presidente, Volodímir Zelenski, porque "no los tiene" y, sobre el envío de los carros de combate 'Leopard' no ha querido desvelar la fecha. "España siempre ha sido muy discreta en toda esta materia porque hay muchas cuestiones que están alrededor de los envíos militares".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este jueves en Bruselas (Bélgica) a los líderes de la Unión Europea en el suministro de aviones de combate, asunto que ha dicho que discutirá de forma bilateral con los estados miembro, a los que ha pedido redoblar la presión contra Rusia con sanciones que afecten a la "maquina de guerra" rusa.

Sin embargo, la ministra ha querido destacar que, desde el inicio de la guerra, España se ha volcado con Ucrania en "la ayuda humanitaria y en la ayuda mediante el envío de material militar para defenderse".

Por ello, ha insistido en que "España está firmemente comprometida en la ayuda de los ciudadanos ucranianos, precisamente para defender sus vidas, que lo va a hacer siempre con discreción, y que lo va a hacer siempre en coordinación total con sus socios y con sus aliados".