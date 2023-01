Moncloa no se da por satisfecha con las explicaciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', y mantiene intacta su petición de que rectifique. Después de que el lunes, en acto feminista de Unidas Podemos, ironizara sobre las críticas por la rebaja de condenas a los agresores sexuales con la ley del sólo sí es sí, esta dirigente ha sido cuestionada, incluso por sus socios de Gobierno que le exigen que reconozca el error.

A lo largo de esta mañana varios ministras y la responsable de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, han tachado de "desafortunadas" sus declaraciones. En medio de esta vorágine y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo directamente su cese, Rodríguez ha publicado en redes sociales un vídeo en que defiende que se han retorcido sus palabras. "Lamentablemente las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España", sostuvo.

Pese a estas explicaciones e incluso a la mención de que se trata de maniobras que van contra todo el Ejecutivo en Moncloa no consideran adecuada esta réplica y se insiste en la rectificación. La posición oficial es que "están siendo semanas muy duras para algo tan grave como la violencia de género y la violencia sexual" y es un asunto "sobre el que no conviene frivolizar". Y no ha variado tras las valoraciones de la número dos de Igualdad.

La rebaja de penas, algo "muy serio"

Durante todo el día el bloque socialista del Gobierno ha intentado distanciarse de Ángela Rodríguez mientras en privado se pregunta "qué piensa Irene Montero" sobre esta polémica. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, calificó la intervención de la secretaria de Estado de "muy desafortunada". La ministra de Industria y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, censuró el tono por ser impropio de una secretaria de Estado. Y la ministra de Justicia, Pilar Llop, mostró su "solidaridad con las víctimas" y aseguró que las reducciones de penas a los delincuentes sexuales en aplicación de ley del 'sólo sí es sí' es algo "muy serio" sobre lo que "no se puede frivolizar".

Esto que dice es cierto, tan cierto como que sus declaraciones no están manipuladas y que debería pedir disculpas y retractarse. Lo que ocurre con la revisión de sentencias es gravísimo y no da para bromas ni chistes. https://t.co/QCu9IOHAh4 — Adriana Lastra (@Adrilastra) 12 de enero de 2023

La tensión en el PSOE ha ido en aumento a raíz, precisamente, del vídeo en que se atribuye todo a un bulo. La ex vicesecretaria del partido, Adriana Lastra, señaló en Twitter que "sus declaraciones no están manipuladas y que debería pedir disculpas y retractarse". "Lo que ocurre con la revisión de sentencias es gravísimo y no da para bromas ni chistes". También se pronunció la secretaria de Igualdad del PSOE Madrid ciudad, Sonja Lamas, que ha pedido la dimisión de Irene Montero y Rodríguez. "Ministra Irene Montero, ya que a usted no la cesan, cese ya a su secretaria Estado".

Los intentos de la parte socialista del Ejecutivo de alejarse al máximo de Igualdad en este asunto e intentar reconducir el debate dan fe de la preocupación por la erosión que la reducción de penas provoca al Gobierno. En los primeros compases de esta crisis, Moncloa ya intervino para demandar a la ministra que cesara en sus críticas a los jueces. Ahora se vuelve a apuntar a Irene Montero como la responsable de reconducir esta situación.