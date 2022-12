El Ayuntamiento de Barcelona considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que da la razón a la Comisión Europea y constata la superación de los valores límites de NO2 y la falta de medidas correctoras en la capital catalana y en Madrid, es decir, el incumplimiento de los límites marcados, es culpa del Estado –destinatario formal de la resolución- y también en parte de la Generalitat, que tiene algunas competencias delegadas en tres aspectos: transporte público, párquings disuasorios y cruceros.

Así lo ha señalado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que ha afirmado que el consistorio barcelonés “ha hecho los deberes” y que no ha ahorrado dardos contra la gestión ambiental de la capital de España: “Esta sentencia confirma que Barcelona no es Madrid. Es una sentencia que señala a Madrid y reconoce que Barcelona ha hecho los deberes y que debe seguir haciendo más”.

Tener la razón

Sanz ha argumentado que la sentencia es la prueba de que el gobierno de Ada Colau tenía razón, y que su apuesta por recortar espacio al vehículo privado es la correcta. Y si bien ha defendido las medidas tomadas en general, ha aprovechado para defender, en particular, el proyecto de los ejes verdes del Eixample, criticado por la oposición e incluso por sus socios del PSC, cuyo líder en el consistorio, Jaume Collboni, aboga por frenar proyectos de pacificación de las calles para estudiar sus efectos.

De hecho, Barcelona en Comú se quedó sola hace 10 días en una votación, más simbólica que efectiva, en la comisión, de Urbanismo en la que Junts propuso no adjudicar obras para supermanzanas que no se hayan empezado ya a construir mientras no se recaben estudios que analicen si perjudica a la economía, la movilidad y la calidad del aire en calles donde se traslada el tráfico abogó por no emprender medidas simlares por ahora. El PSC votó a favor.

“La sentencia confirma que el Estado y la Generalitat tienen que hacer mucho más”, ha insistido. Sobre Madrid, ha recordado que el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, hizo bandera electoral de la anulación de los planes medioambientales de su antecesora, Manuela Carmena. “Barcelona lo ha hecho todo, no nos hemos dejado nada”, ha declarado. Entre las políticas que ha reclamado ha destacado la necesidad de que Rodalies mejore: “No podemos esperar a 2026”.