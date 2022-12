La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este sábado en Zaragoza que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está secuestrado por la extrema derecha" y "tiene un problema con la democracia", advirtiendo de que en España "todas las decisiones son examinables".

En su intervención en un acto de Sumar, formación que lidera, Díaz ha criticado que el PP y Vox hayan solicitado a la Mesa del Senado que no permita la votación de la reforma del delito de sedición y otros asuntos aprobados ya inicialmente por el Congreso de los Diputados. "Feijóo pide que no dejemos votar a los senadores y senadoras", se ha quejado Díaz.

Ha añadido que a Feijóo "no le gusta que la gente vote, que pueda decidir por sí misma" y "se ha excedido", subrayando que en España "todas las decisiones son examinables". Ha criticado que Feijóo "ni siquiera se atreva a votar en contra de la moción de censura" de Vox contra el presidente del Gobierno. También ha dicho que a Feijóo "no le gusta" que se incrementen el salario mínimo interprofesional ni las pensiones.

Bochorno

Asimismo, Yolanda Díaz ha llamado la atención sobre los últimos debates en el Congreso de los Diputados, "un auténtico bochorno", dirigiéndose al auditorio para decir: "No os representa, el país real sois vosotros", añadiendo que "la política útil no se detiene en demasiados debates y actúa para mejorar la vida de la gente".

Ha preguntado si Feijóo va a aceptar "cualquier Gobierno que salga de las urnas votado por la gente que no lleve las siglas del PP, si entiende que cuando votamos lo hacemos en libertad, si va a aceptar un Gobierno que no tenga el nombre del PP".

"La democracia necesita dirigentes con calma, sosiego", ha continuado Yolanda Díaz, quien ha pedido al auditorio que actúe "con la cabeza fría: Nada de insultos ni griteríos", esgrimiendo que la democracia "no es cosa de dos, es respetar las instituciones, que no son del Gobierno de España, ni del Gobierno de Aragón, son de la gente y tenemos la obligación de cuidarlas y respetarlas".

Yolanda Díaz ha dicho, por otra parte, que "mucha gente lo pasa mal y la obligación debe ser caminar juntos, entender la cosa pública de forma diferente; de esto va la democracia", argumentando que la política se ha alejado "de todos".

Ha alertado de los "agujeros negros" en los barrios más pobres, donde "la gente no vota porque no se siente representada y que nadie les atiende" porque "los ricos no necesitan votar, lo tienen todo, pero la gente humilde necesita formar parte del proceso democrático".

Díaz ha aseverado que "no hay fuerza democrática más potente que el feminismo" y ha apostado por el diálogo entre las feministas para "caminar juntas, sumar" ya que "una democracia feminista va mucho más allá de las cuotas y necesitamos que nos dejen de agredir, de cobrar salarios diferentes; somos maltratadas y violentadas, os pido que sumemos".

Proyecto de país

La líder de Sumar ha destacado "la necesidad de un nuevo proyecto de país" para que sea "sostenible y ecológico", urgiendo a reformar el modelo productivo y basar el sistema energético en las "razones democráticas", no basado en los grandes oligopolios, sino en el autoconsumo y "con el mundo del trabajo dentro", también con los sindicatos, ya que ha considerado que la crisis energética y la laboral son la misma: "No es casual que la extrema derecha dispute con los sindicatos en nuestro país", avisando de que también en otros países está "el partido del odio", poniendo el ejemplo de Estados Unidos.

Además, "no hay un país que pueda sumar sin las mujeres, no solo porque seamos la mitad de la población, sino por el talento, la alegría, la ternura y la manera diferente que tenemos las mujeres de hacer las cosas; sería un enorme error privarnos de ellos". Ha dejado claro que "la lucha de las mujeres y los colectivos LGTBI son imparables".

Yolanda Díaz ha tildado de "insoportable" la inflación y ha afirmado: "Donde hemos intervenido en energía, hemos sido capaces no de contener los precios, sino de rebajarlos; hemos demostrado que sí se podía, pero quedan cosas por hacer, donde no intervenimos las cosas van mal y no estamos interviniendo en la cesta de la compra y en vivienda", considerando que "sin actuar en estos dos campos no vamos a mejorar la vida de la gente".

"Llevo desde el verano trabajando por garantizar que la cesta de la compra sea salubre para las familias y tenemos que actuar en los márgenes empresariales de las multinacionales de distribución, que se están forrando en nuestro país. Esta crisis va de esto, de quién paga la crisis".

Ha criticado a Feijóo porque "siempre lo arregla bajando impuestos" y ha rechazado bajar el IVA porque "solo beneficia a una parte, a las grandes distribuidoras, que no harán más que ensanchar sus márgenes empresariales", frente a lo que ha defendido "garantizar una alimentación digna a las familias de todas y todos, que puedan comer pescado y fruta; no va de bajar el IVA".

Yolanda Díaz ha expresado, además, que el acceso a la vivienda es "un enorme problema" en toda España porque "el euribor hace imposible una vida digna", ante lo que ha apostado por congelar las cuotas hipotecarias y retrotraerlas a junio, a lo que ha añadido que "es imposible, en muchas ciudades, afrontar un alquiler y sí, queremos limitar y prorrogar los arrendamientos al 2 por ciento, querermos que en los nuevos contratos se actúe", rechazando las renovaciones contractuales al 20, el 30 y el 40 por ciento.

Ha propuesto aumentar la subvención al precio del billete del transporte público del 30 al 50 por ciento, una "medida básica para la mayoría social, efectiva, ecológica y sostenible" y ha apoyado los cheques por 300 euros al mes para hasta 10 millones de hogares porque "la inflación golpea más fuertemente a los que menos tienen".

En el acto se ha guardado un minuto de silencio, con música de José Antonio Labordeta, en memoria del catedrático de la Universidad de Zaragoza y fundador de Andalán, Eloy Fernández Clemente, fallecido en las últimas horas. Han intervenido brevemente representantes de los movimientos sindical, ecologista, vecinal y feminista.