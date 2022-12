El choque generado esta semana en torno a la maniobra del Tribunal Constitucional y la posibilidad de suspender la votación de reforma del Código Penal en el Congreso ha protagonizado el primer gran acto de precampaña del PSOE. Ha sido en València, en la Ciutat de les Ciències, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de la importancia del Constitucional porque tiene que tomar decisiones "muy importantes para este país” como los recursos sobre la ley del aborto, la de eutanasia o la reforma laboral y que, sin embargo, las hace, ahora mismo, con el mandato caducado.

"Espero que las decisiones que se tomen, las hagan con plena legitimidad de sus competencias y no con un mandato caducado", ha expresado Sánchez restando legitimidad a la actual composición que el Gobierno trata de cambiar. Sin embargo, el problema está, ha dicho, en el "bloqueo" del PP para renovar estos órganos. "Y si para eso tienen que bloquear una votación en el parlamento, van y lo hacen, así entiende la derecha y la ultraderecha la democracia", ha criticado el dirigente socialista.

En este sentido, ha recordado que el caso de Estados Unidos donde su Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el derecho al aborto. "Una mayoría conservadora tiró para atrás décadas de lucha feminista por la igualdad", ha lamentado Sánchez al respecto poniendo sobre aviso lo que podría ocurrir en España si los jueces que forman el TC decidieran ahora sobre la ley del aborto de Zapatero, recurrida en 2010 por el PP.

Sus críticas han sido constantes hacia los 'populares' por, en su opinión, azuzar la crispación e incumplir la Constitución al no querer acordar la renovación de las instituciones. "Nosotros alumbramos la Constitución y cumplimos desde hace 40 años", ha reivindicado Sánchez quien ha atacado directamente a Feijóo tratando de manchar cualquier traje de moderación con el que llegó a Génova: "No veo diferencia entre la actual dirección del PP y la de ahora, antes me llamaban felón y traidor y ahora dictador y golpista".

Los socialistas han recibido en lo que el año pasado fue utilizado de vacunódromo la primera gran inyección de energía de cara al ciclo electoral que se abrirá el próximo 28 de mayo con comicios en todos los ayuntamientos y en doce comunidades autónomas, incluida (previsiblemente el mismo día), la Comunitat Valenciana. València ha acogido el primer gran acto de precampaña, un evento en el que los del puño y la rosa han presentado a sus candidatos a las localidades de más de 50.000 habitantes y que ha servido, además, de guiño a la aspirante en la capital del Turia, Sandra Gómez.

Porque aunque la agenda estatal ha marcado el ritmo de los mayores aplausos, también se han colado las reivindicaciones valencianas. En concreto, el presidente del Gobierno ha dado un espaldarazo a la reivindicación del agua para el sur del territorio valenciano y a la industria de la cerámica. En este sentido, Sánchez se ha comprometido a "seguir garantizando" agua para todos los regantes de la Comunitat Valenciana "a través del diálogo" con la Generalitat así como a añadir más ayudas a la industria cerámica en el paquete de medidas que se aprobará el 29 de diciembre.

Minutos antes, Ximo Puig (otro de los nombres destacados del evento) había reivindicado el "derecho al agua de calidad y para siempre". Eso sí, lo ha hecho llamando a "superar" la guerra del agua y reclamando que esta llegue "a partir de todos los recursos posibles" como el trasvase Tajo-Segura o la desalación. Así, ha aplaudido que desde que gobierna el PSOE "ha habido más hectómetros cúbicos trasvasados que cuando gobernaba el PP" y se ha referido directamente a Reyes Maroto, candidata del PSOE por Madrid, a que "fuerces a la comunidad autónoma de Madrid a que depure el agua, que la cuide, porque así el agua del Tajo será mejor".

Puig tampoco ha desaprovechado la oportunidad para introducir la habitual reivindicación sobre la financiación reclamando el "acuerdo". Así, ha respondido a Feijóo, de visita el viernes en València, con que el plan de la financiación que dijo que presentaría una vez ganase las elecciones generales "lo presentase ahora, porque su plan siempre ha perjudicado a la Comunitat Valenciana". "Hay alguien que no quiere acordar nada, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo siempre por cumplir con los asuntos importantes como la financiación autonómica", ha añadido.

Y pese a que el evento ha servido de estreno en un gran acto para las ministras Carolina Darias y Reyes Maroto ya designadas como candidatas a Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, respectivamente, la protagonista a nivel municipal fue la valenciana Sandra Gómez, que ha recibido el apoyo del resto de alcaldables en sus intervenciones. “Gracias, Sandra, futura alcaldesa de València”, ha dicho Inés Rey, alcaldesa de A Coruña. “Amunt, Sandra, amunt”, le ha animado Toni Muñoz, alcalde de Sevilla. "Venimos a darte todo el apoyo para que seas la próxima alcaldesa de València”, ha rematado Jaume Collboni, candidato a la ciudad condal.