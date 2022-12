El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que su partido no dará "ni un paso atrás" en la defensa "de la libertad y la concordia" y "en la defensa de España por encima de siglas y de ideologías".

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones en el municipio riojano de Lardero, donde ha participado, ante medio millar de personas, en un acto de su campaña "En defensa de un gran país", junto a la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra; y el candidato del PP al Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

En su intervención, el líder popular ha aludido en varias ocasiones a la transición y a la capacidad de acuerdo que tuvieron entonces PP y PSOE, algo que ha confrontado con "el relato que quieren imponer algunas minorías".

"No nos vamos a callar y le decimos a los socialistas no sanchistas que tienen espacio en la España que nosotros defendemos porque también es la que defendieron ellos en la transición", ha subrayado Núñez Feijóo.

Ha recalcado que "dentro de la Constitución se puede hablar de todo", pero "fuera de ella no se pueden aceptar chantajes contra los acuerdos que nos dimos todos" y, por eso, "tenemos que defendernos de quienes se creen dueños de la gobernabilidad de España" y "de los comunistas que quieren dividirnos entre buenos y malos".

Somos #UnGranPaís y lo seguiremos defendiendo en todas partes y ante cualquiera.



Ante los independentistas, ante Bildu, ante los populistas, ante Sánchez y, también, ante los socialistas que hoy callan o hablan y tragan.



🗣️ @NunezFeijoo pic.twitter.com/Eqngm9N8ZF — Partido Popular (@ppopular) 17 de diciembre de 2022

"También vamos a defender ante Sánchez que su país, que es nuestro país, no puede estar sujeto a intereses tan pequeños y que está por encima de egos y soberbias", ha incidido.

Ha aludido de forma directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha considerado que ese puesto "no es un fin, sino un medio para servir al país, no a los militantes de tu partido".

"No se trata solo de ser presidente, sino de ayudar a la gente a vencer dificultades", con lo que "no se trata de resistir, sino de gobernar bien, aunque eso, a veces, desgasta", ha asegurado.