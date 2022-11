Unidad. Esa ha sido la palabra más repetida este viernes en la concentración que se ha desarrollado ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante para exigir un trato presupuestario justo por parte del Estado para la provincia, así como un nuevo modelo de financiación para la Comunidad Valenciana. Empresarios, sindicatos, políticos y representantes de entidades cívicas han compartido espacio y pancarta, clamando por una solución definitiva para el agravio que viene sufriendo este territorio a nivel de inversiones.

El acto, organizado por la Plataforma per un Finançament Just, ha contado con la presencia del pleno del Consell, a excepción del presidente de la Generalitat, Ximo Puig; responsables empresariales de toda la Comunidad encabezados por el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño; responsables sindicales, con los secretarios autonómicos de CC OO y UGT respectivamente, María García Alcolea e Ismael Sáez; el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; y representantes de diversas entidades cívicas. También han asistido alcaldes de diferentes municipios de la provincia, que, al igual que el resto de asistentes, han tenido que apretarse debido a la colocación en el centro de la plaza de una bola de Navidad gigante, que ha limitado el espacio disponible.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha explicado que con este acto lo que se ha buscado es ofrecer una muestra de unidad. "Movilizar -explica- siempre es complicado, pero al final toda la sociedad valenciana ha estado representada en Alicante para dejar claro que la dejadez que ha mostrado el Gobierno en materia de inversiones debe corregirse". En este sentido, ha destacado que la CEV ha aportado al acto la presencia de más de veinte organizaciones empresariales de las tres provincias valencianas, "porque -ha insistido-, los problemas de Alicante son también los problemas de la Comunidad".

El presidente de la Cámara, Carlos Baño, también ha estado en el acto, después de la controversia que se generó a raíz de que la entidad que dirige no desconvocara la concentración celebrada el pasado día 3, pese a la solicitud cursada en este sentido por parte de la Plataforma per un Finançament Just. "Mantuvimos la protesta -ha explicado- porque entendíamos que era el momento adecuado para celebrarla e ir juntos para ejercer presión y, de hecho, gracias a ello la Generalitat ha ido moviéndose. La de hoy, en mi opinión, llea un poco tarde, pero todo lo que sea defender los intereses de la provincia va a contar con mi apoyo".

Por su parte, la secretaria general de CC OO-PV, Ana García Alcolea, recordaba que la concentración de este viernes se ha hecho coincidir con el quinto aniversario de la gran manifestación de Valéncia para reclamar una financiación justa, y que el escenario elegido ha sido Alicante por la discriminación presupuestaria que sufre. Así, ha recordado que en las últimas semanas se han intensificado las gestiones, y que eso ha permitido incrementar las partidas para la provincia. En cualquier caso, considera que "sigue siendo insuficiente", y que debe haber una solución definitiva.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quien también ha destacado la unidad y la insistencia en la reivindicación, "a pesar -ha lamentado- de que los partidos en estos momentos parece que estén a otra cosa, como la guerra y la inflación, y haya comunidades que se sientan cómodas con el actual sistema de financiación".

El acto ha contado con la presencia de todo el pleno del Consell, que hoy ha celebrado su reunión en Alicante como una muestra de apoyo a las reivindicaciones alicantinas. Con todo, la ausencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido las críticas del presidente de la Diputación y máximo responsable del PP en la Comunidad, Carlos Mazón, al considerar que "cada vez que toca en serio defender en serio a la provincia de Alicante, desaparece". En este sentido, ha añadido que "va a llegar un momento en el que tendrá que decidir entre Pedro Sánchez y Alicante, y hace ya tiempo que ha optado por Pedro Sánchez".

Estas palabras han tenido la réplica del conseller de Hacienda, el socialista Arcadi España, quien ha puesto en valor que el Consell haya celebrado su pleno en Alicante como gesto de apoyo a la reivindicación y ha justificado que el jefe del Consell, Ximo Puig, que ha sido el único miembro del Ejecutivo valenciano que se ha ausentado de la concentración, se encontraba esta mañana en un acto con representantes de delegaciones internacionales. En cualquier caso, ha añadido que el apoyo que la Generalitat mantiene ahora con la provincia de Alicante es algo histórico, como se ha demostrado con la decisión de que un 40% de las inversiones de la Administración autonómica vayan a destinarse a este territorio.

El acto ha concluido con un manifiesto, leído en castellano por la responsable de las secciones de economía y política de INFORMACIÓN, del grupo Prensa Ibérica, María Pomares, y en valenciano por Manel Biosca, de À Punt, a través del cual se ha reivindicado una reforma inmediata del sistema de financiación, que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías que permita a las valencianas y valencianos tener recursos suficientes para unos servicios dignos y modernizar su modelo de producción. También, que las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado se ejecuten de forma real.

En este punto se ha hecho especial énfasis a la situación de la provincia de Alicante, última en inversiones por habitante, para que se corrija el agravio de una vez por todas.

En el manifiesto también se ha exigido el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados, lo cual ha generado una deuda insostenible.