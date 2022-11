“Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC por la conveniencia política de Pedro Sánchez”. El PP no hizo esperar su reacción al anuncio del presidente del Gobierno de que este mismo viernes el PSOE y Unidas Podemos registrarán una proposición de ley en el Congreso para cambiar el delito de sedición por el de “desorden público agravado”. Una decisión (la de reformarlo) que el propio Sánchez ya comunicó a Alberto Núñez Feijóo hace días y que motivó la ruptura de la negociación del Consejo General del Poder Judicial. El jefe del Ejecutivo no comentó plazos, pero la sospecha en la cúpula del PP era que pretendía hacerlo “pronto” por mucho que en Moncloa insistieran en que “aún estaba verde”.