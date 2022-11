Podemos ya ha dejado claro su mensaje a Yolanda Díaz y ahora trata de sacudir su responsabilidad en el señalamiento. Un día después de que su ex secretario general Pablo Iglesias advirtiera duramente a la vicepresidenta segunda de que hay que "respetar" al partido y lanzara graves acusaciones veladas, la formación asegura ahora que se trataba de una "reflexión más amplia". Argumentan que durante el acto "no se citó a Yolanda Díaz", aunque sí se aludiera directamente a su proyecto, Sumar.

En la rueda de prensa posterior a la ejecutiva del partido, el coportavoz Javier Sánchez Serna ha sido preguntado en numerosas ocasiones por el episodio protagonizado este domingo por Iglesias, que presiden el 'think thank' morado, el Instituto República y Democracia. Y el argumentario estaba claro. El objetivo era mantener la afirmación a modo de advertencia, pero abriendo en foco y desvinculándolo directamente de Yolanda Díaz. Una manera de evitar ser responsabilizado de tal acusación, pero sin renunciar a las tesis proclamadas por su ex secretario general, que es la voz con más ascendencia dentro del partido.

Sánchez Serna volvió a insistir, como hicieron Pablo Iglesias e Irene Montero ese domingo, en que “quien llega al Gobierno de coalición es Podemos”. Los silencios de la dirección del partido respecto a algunas preguntas fueron más clamorosos que sus respuestas. Así, Sánchez evitó respaldar a Díaz cuando le preguntaron si seguían pensando que era la mejor candidata, eludió también la cuestión de si consideraban que Díaz había faltado el respeto a la formación.

“En el acto no se citó a Yolanda Díaz”, argumentó el diputado .“Se habló de Sumar. Queremos llegar a una coalición con el partido de Sumar una vez que Yolanda acabe con el proceso que dijo que iba a iniciar”. El dirigente trató de diluir la acusación de su ex secretario general: “La reflexión de Iglesias fue mucho más amplia. Se habla del respeto de una fuerza democrática que ha sido ampliamente golpeada”, señaló, antes de advertir que “hay que tomar sus palabras en el conjunto de lo que dijo, no solo quedarse con una frase aislada”.

Sobre la petición de respeto para Podemos, Sánchez Serna sostuvo todos los argumentos. "Afirmamos que hay que respetar a Podemos y que enla configuración de cualquier espacio progresista Podemos tiene que ser una fuerza decisiva", defendió el portavoz, que insistió en que la formación "se tiene que respetar fuera y dentro", e insistió en la idea de que "no creo que haya ninguna fuerza progresista que piense que se puede llegar lejos excluyendo a Podemos".

Podemos tampoco aclara otra de las cuestiones que en las últimas horas sobrevuelan a la izquierda. Preguntado sobre la posibilidad de concurrir a las generales en solitario de manera independiente a Yolanda Díaz, Sánchez Serna evitó referirse a esta posibilidad, tampoco para desmentirla. Repitieron además su pretensión de formar una "coalición" con el proyecto de la dirigente, a la que artibuyen una organización política, aunque de momento sólo cuenta con una asociación. "Cuando Yolanda Díaz termine de organizar su partido político escucharemos sus propuestas, nuestra voluntad es un acuerdo de coalición con Sumar, pero es Yolanda la que debe decidir si es candidata".

A diferencia de Podemos, los aliados de Yolanda Díaz sí se han desmarcado de las afirmaciones del ex vicepresidente y tras la petición de “respeto” que ha hecho Iglesias a Díaz, los ‘comuns’ no han dudado en apoyar a la vicepresidenta del Gobierno. “Trabajaremos activamente para que Yolanda Díaz sea presidenta y estoy convencido que Podemos también lo hará”, ha asegurado el portavoz de Catalunya en Comú y diputado en el Congreso, Joan Mena, que ha avisado que si los partidos hablan de sí mismos el riesgo es que se genere aún más “decepción” entre el electorado, informa Sara González.

Iglesias se reafirma

Este domingo Iglesias volvió a copar todo el protagonismo en el cierre de la Universidad de Otoño de Podemos, donde aseguró que el partido fue "generoso" al nombrar a Yolanda Díaz de candidata frente a las faltas al respeto que habían recibido a cambio, al defender la dirigentes no deben ser protagonistas en su próxima candidatura. “Podemos ha sido una fuerza generosa como ninguna fuerza ha sido en este país, y tiene que apostar por confluir con Sumar en las generales y con todas las organizaciones de izquierda, pero Podemos debe ser respetada”. “¡Ay de aquello o aquella que se atreva a faltar al respeto a la militancia de Podemos!”, defendió Iglesias.

El dirigente también mencionó los principales focos de conflicto entre la formación y Díaz. Así, mencionó la disputa por el Consejo General del Poder Judicial, donde el partido amenazó con rechazar el acuerdo si no estaba Victoria Rosell contra la opinión de Díaz, que abogaba por un acuerdo aunque hubiera que hacer cesiones, algo que supondría, en palabras de Irene Montero este domingo, "blanquear un acuerdo bipartidista acepando el veto a Rosell". También se refirió Iglesias a la pugna por el envío de armas a Ucrania, al que se opuso Podemos frente a la vicepresidenta, que sí defendió su envío; algo "de una ingenuidad sonrojante", según lo calificó Pablo Iglesias. Además, atribuyó a Díaz la tesis de que un fiasco de Podemos en las autonómicas y municipales dejaría un camino abierto a "una nueva izquierda". “Hay que ser estúpido", sostuvo este domingo en el Tearo Coliseum de Madrid.

Un día después de estas palabras, Pablo Iglesias ha acudido a los micrófonos de Rac1 para reafirmarse. "Yo siempre soy muy claro cuando hablo y nunca disparo con balas de fogueo", ha defendido Iglesias en Rac1 este lunes, apelando a la "corrupción de los medios". "Podemos tiene que confluir con Sumar, ha sido generoso y tiene que seguir siéndolo, pero Podemos ser respetado", insistió. "Yo señalo con bala a la progresía mediática que ve una oportunidad que desaparezca su peor pesadilla que es Podemos", continuó.