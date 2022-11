Podemos vuelve a los orígenes y a las trincheras. La formación ha abierto el ciclo electoral de las municipales y autonómicas de mayo con su 'Universidad de Otoño', unas jornadas que han arrancado este viernes y tendrán lugar hasta el domingo en la Universidad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somosaguas. Un enclave especialmente emblemático para la formación, que tuvo su germen en esta misma universidad, a la que vuelve ocho años después.

Si en 2014 un grupo de profesores y antiguos alumnos de la facultad registró Podemos como partido, ahora la formación ha vuelto al mismo lugar con un objetivo muy distinto al de asaltar los cielos: conservar su papel protagonista en la política del país. La dirección morada ha inaugurado las jornadas lanzando a sus candidatos territoriales y ha llamado a “liderar el espacio a la izquierda de nuestro país”, en palabras de la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge. "Podemos tiene que liderar ideológicamente y políticamente", ha sostenido.

Una petición que da cuenta del pulso abierto en la izquierda con el movimiento iniciado por Yolanda Díaz, que no ha sido invitada a este encuentro, como tampoco el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón -sí hay invitados en cambio representantes de ERC o EH Bildu-. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha manifestado su intención de construir un proyecto donde los partidos no sean protagonistas. Un diseño que ha levantado en armas a los morados, que lleva meses en una guerra soterrada contra la dirigente gallega, con campañas de desgaste, acusaciones veladas y su intención, abiertamente expresada, de hablar ‘de tú a tú’ a Díaz, considerándole una aliada electoral más bajo la fórmula de “coalición”.

La estrategia morada para sacar músculo y fortalecerse en los próximos meses ha llevado a Podemos a blindar a sus candidatos territoriales a través de primarias para tratar de situarlos después como cabeza de lista en las elecciones, y ganar así peso institucional que le permita hacerse valer en las futuras negociaciones con Yolanda Díaz.

Repliegue identitario

El partido ha iniciado un rearme identitario, una vuelta a los orígenes también en lo ideológico. Después de casi dos años en el Consejo de Ministros, con las renuncias que ha implicado a nivel de ideario, Podemos vuelve a reivindicarse como un partido de impugnación y una fuerza transformadora frente a opciones más posibilistas como la vicepresidenta segunda del Gobierno. Después de meses en los que Podemos ha endurecido sus posiciones dentro del Gobierno, estas diferencias también se han dejado ver en la apertura de la Universidad de Otoño, donde Verstrynge ha lanzado un dardo a Yolanda Díaz, asegurando que el “proyecto de país” no consiste en mirar al futuro, sino en impulsar medidas.

No es la única referencia velada que ha lanzado a la vicepresidenta segunda, que hace unos días alabó la labor de Felipe González y dijo trabajar para construir un proyecto de país como el suyo. En este sentido, el portavoz parlamentario Pablo Echenique ha sacado músculo frente a estas otras figuras. “Todo el mundo sabe que ninguna fuerza de izquierda había conseguido nada igual en estos 80 años por mucho que digan los portavoces de la progresía mediática”, ha defendido.

Las críticas a los medios de comunicación también han vuelto al discurso de Podemos, después de años en que habían dejado este elemento fuera de su discurso. Si en Vistalegre 2 lograron popularizar términos como la “máquina del fango” y los “poderes mediáticos” para poner en cuestión algunas informaciones desfavorables, Podemos se refiere ahora a la “progresía mediática”, un término acuñado en su podcast por Pablo Iglesias, ex líder de Podemos y el principal referente de la organización. En esta ocasión, Podemos también ha vuelto a dar protagonismo a Iglesias, que estará en las jornadas tanto este sábado como en el acto de cierre del domingo en el Teatro Coliseum de Madrid, donde también intervendrán entre otros Juan Carlos Monedero.

“¿Podemos es una fuerza que modere su discurso, que deja de decir las verdades incómodas para que nos cuiden determinados medios de comunicación?”, se ha preguntado Echenique. “No. No vamos a dejar de decir nunca las verdades difíciles. Eso es una forma de hacer política y eso es Podemos”, ha continuado el dirigente, que ha insistido en uno de los asuntos que más cerca han estado de quebrar el grupo parlamentario: la apuesta por Victoria Rosell como candidata al CGPJ. “No, Podemos no acepta ese tipo de vetos. Eso es Podemos. No nos doblegamos ante la hegemonía mediática”. “Eso es una forma de hacer política y eso es Podemos”.

Junto a Verstrynge y Echenique, también ha reaparecido la secretaria general del partido, Ione Belarra justo dos semanas después de haber dado a luz. La dirigente, que no ha intervenido, sí ha saludado al comienzo del acto, al que ha entrado junto a los candidatos recién elegidos en primarias, como han sido Alejandra Jacinto (Comunidad de Madrid), Héctor Illueca (Comunidad Valenciana), Noemí Santana (Canarias), Irene de Miguel (Extremadura), Jesús Santos (Madrid capital), Lucía Muñoz (Palma), Olaya Suárez (Gijón) o Pilar Lima (Valencia). Estos dirigentes, sin embargo, no necesariamente encabezarán las listas electorales, puesto que eso dependerá de los acuerdos que se logren con el resto de fuerzas en cada territorio.