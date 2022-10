El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este viernes que piensa continuar gobernando "por responsabilidad" pese a la salida de JxCat del Govern, por lo que no prevé convocar elecciones y sí buscará "complicidades", tendiendo la mano a otros grupos parlamentarios.

En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, después de que la militancia de JxCat haya votado mayoritariamente en su consulta interna a favor de salir del Govern, Aragonès ha garantizado que cubrirá con la "máxima celeridad", en los próximos días, las vacantes dejadas por los consellers de Junts.

"Se trata de que quien gane sea el país", ha recalcado Aragonès, en respuesta a la presidenta de JxCat, Laura Borràs, que ha afirmado minutos antes que, con los resultados de la consulta de su partido, "Junts gana y Pere Aragonès pierde".

En esa línea, replicando también a la líder de JxCat, Aragonès ha asegurado que él trabajará como presidente "tendiendo la mano y llegando a acuerdos". "Y a partir de aquí, cada uno toma sus decisiones -ha proseguido-. Yo no tomaré una decisión irresponsable, ante el sufrimiento de la ciudadanía. No tomaré ninguna decisión que suponga una renuncia a las ambiciones colectivas del país".

Después de que el secretario general de JxCat, Jordi Turull, le comunicara telefónicamente el resultado de la consulta, minutos antes de que se hiciera pública a media tarde, Aragonès ha apuntado que "respeta" esa decisión que lleva al gobierno a "iniciar una nueva etapa", pero ha dejado claro que no la comparte.

"No se sirve a los ciudadanos abandonando las responsabilidades"

Sin dejar de "agradecer" el trabajo de todos los consellers de JxCat que dejan el Govern -y que ya han empezado a comunicarle por carta su dimisión-, el president ha incidido en las dificultades económicas y sociales en el horizonte y el reto de encontrar una solución al conflicto catalán en forma de referéndum pactado.

En un nuevo dardo a la decisión de JxCat, Aragonès ha sido contundente: "A los ciudadanos no se les sirve abandonando las responsabilidades. Y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados. Hace falta seguir gobernando. Continuaremos gobernando, construyendo alianzas para hacer avanzar el país", ha dicho el mandatario, apostando por "la vía de los grandes consensos".

Por ello ha hecho un llamamiento a que "todo el mundo debe estar a la altura y contribuir a asegurar la estabilidad de las instituciones". "Nadie se puede inhibir ante una inflación que dificulta a los hogares a llegar a fin de mes y pone en dificultad a las empresas y autónomos. Sería irresponsable dejar al país sin gobierno o en situación de interinidad", ha recalcado.

Renovación del Govern en los próximos días con nuevos consellers

Con ese objetivo, Aragonès ha anunciado que en "próximos días" renovará el Consejo Ejecutivo con nuevos consellers, "personas comprometidas con su país y su gente, dispuestas a dar un paso adelante en un momento de máxima complicidad y que representan los consensos del 80% del país y Cataluña en su plenitud".

Pero no ha querido concretar si esa afirmación de elegir consellers que representen "los grandes consensos del 80%" es en referencia a posibles nombres más allá del espectro de ERC, y se ha limitado a insistir en que en próximos días se concretarán esos relevos.

Un nuevo Ejecutivo que se conformará con "máxima celeridad", con voluntad de "tirar adelante el resto de legislatura" y que "se dedicará a servir al 100% a la ciudadanía", ha dicho el president, que ha apostado por "rehacer y recoser confianzas, trabajar en positivo y tender la mano a todo el mundo".