"El referéndum es válido y no hay que volverlo a hacer. Ya hemos votado", ha asegurado Carles Puigdemont entre aplausos durante el quinto aniversario del referéndum del 1-O. Aclamado a gritos de "President", Puigdemont ha destacado que fue la participación ciudadana la que marcó el 1-O. "Las papeletas llevan vuestro nombre", ha dicho agradeciendo a la gente su presencia. Durante su intervención no ha perdido la oportunidad de lanzar algún que otro dardo al Govern. "Mientras se gestiona la autonomía hay que preparar la independencia", ha apostillado el 'expresident'.

En contraposición, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido duramente abucheada durante su discurso. "Necesitamos una estrategia común", ha dicho Forcadell despertando la ira de los concentrados. Gritos de "traidora", silbidos y abucheos han llegado a eclipsar su intervención en varios momentos. Forcadell ha dicho que comparte la desilusión: "Estáis desilusionados: lo entiendo y lo comparto. En 2017 lo tuvimos tan cerca, que yo también me siento así. Pero estoy contenta porque veo que seguís movilizados".

El hartazgo y la decepción han quedado claros desde el primer momento en el acto del Arc de Triomf de Barcelona. "Volem dimissions", han coreado los cerca de 60.000 asistentes, según la organización, en varias ocasiones. Los silbidos a Marta Rovira contrastaban con los aplausos y vítores a Carles Puigdemont, que ha intervenido de forma telemática al final del acto.

La elección del lugar de la concentración convocada por el Consell de la República no es casual. El monumento, erigido como representación de la victoria, contrasta con el sentir de los presentes y el caos del Govern. Entre las pancartas abundan ultimátums y quejas dirigidas a la clase política. "Govern: DUI o dimissió" o "els partits ens heu traït" son algunos de los eslóganes. "Los votos que permiten gobernar la Generalitat vienen del desbordamiento, por tanto es lógico que hoy nos dirijamos a ellos. Si no se avanza en la línea del 1-O, el Consell tiene la obligación de ponerse delante", ha amenazado Puigdemont al respecto.

"Govern dimissió"

“Cada vez que nos pegaban entendíamos que nos pegaban porque teníamos posibilidades de ganar”, ha dicho Dolors Feliu i Torrent, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), recordando las cargas policiales. Tras ello, ha defendido que si los partidos no llegan a un acuerdo saldrán con una lista cívica y ha llamado a crear ya el nuevo embate contra el Estado: "No nos frenarán". “Salimos a la calle el 11 de septiembre y hemos hecho que se mueva un gobierno inmovilista”, ha dicho en referencia a la crisis del Govern contra la que ha esgrimido la convocatoria de una conferencia nacional para la independencia, "sea corta o larga la legislatura", ha dicho con una sonrisa sardónica.

“Esto no es un acto de nostalgia y lagrimita. Es un acto reivindicativo”, ha resumido Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural. “Nada puede parar la fuerza de este pueblo. Aquí no sobra nadie, esto va de ganar”, ha afirmado. “Corremos el riesgo de perder la fuerza colectiva que hizo posible el 1-O”, ha dicho en referencia a la crisis del Govern. Tras ello, los asistentes han vuelto a silbar y gritar “queremos dimisiones” y “ya basta”.

“Necesitamos optimismo”, ha dicho Jordi Gaseni, presidente de l’Associació de Municipis per la Independencia (AMI). “Voy a decir una cosa que no os va a gustar”, vaticinaba Geseni. No se equivocaba. “Esta semana el Govern ha tenido dificultades. Quiero pedirles que lo intenten una y otra vez”, ha dicho. Sus palabras han quedado totalmente silenciadas por los gritos de “Govern dimisión” y los silbidos ensordecedores del público. Más minoritarios, pero igualmente presentes, gritos de “Aragonès dimisión”.