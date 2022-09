Alberto Núñez Feijóo ha explicado este martes en el Cercle d'Economia de Mallorca las cinco propuestas que el PP ha puesto sobre la mesa del Gobierno de Pedro Sánchez como medidas anticrisis. El líder popular participa en estos momentos en una comida coloquio junto a la plana mayor de los populares de Baleares y los socios del Cercle. "En una crisis económica no solo se desgasta el Gobierno, se desgastan también los ciudadanos, las empresas, las compañías, las pymes". Con estas palabras, Feijóo defendía las propuestas lanzadas por su partido y rechazadas por el Gobierno. Pese a ello aseguró que "el Gobierno siempre tendrá al PP como aliado en los Pactos de Estado". Feijóo, llegó acompañado por la presidenta del PP balear, Marga Prohens.

El presidente del PP citaba estudios de los expertos del Cercle d'Economia para recordar que "somos los colistas en la recuperación económica. Intentaremos recuperar el PIB de 2019 en el 2023 o 2024. Encadenamos tres meses con inflación con dos dígitos y la más alta de los últimos 40 años y ello no solo es producto de la guerra de Ucrania, es una tendencia que se arrastra del año 2020". En este sentido añadió que "duplicamos tasa paro de Europa, una deuda pública de un billón de euros, lo que significa que cada día se incrementa esta deuda en 213 millones". "Un español sufre la deuda de su ayuntamiento, de su cabildo, de su comunidad autónoma y del Estado. Nuestra generación no lo podrá pagar. Ser progresista no es vivir a costa de tus hijos, dejando una deuda para que la paguen tus descendientes".

Alberto Núñez Feijóo ha resumido sus propuestas anticrisis en la simplificación fiscal de ocho impuestos y extender la bajada del IVA de la luz y el gas durante todo el invierno. "El Gobierno en mayo decía que la inflación había tocado techo. No obstante, el aceite de girasol subía un 100%, la pasta un 30% y el pollo y pan 20%. Y van a seguir subiendo. La inflación tiene dos efectos: perdida de los hogares e incremento recaudación del Estado. No es razonable pagar más impuestos para comprar lo mismo", ha afirmado el líder popular recordando que "muchas familias ya no puede más y es que con la cesta de la compra han perdido un 20% de su poder adquisitivo".

Al respecto ha señalado que la propuesta del PP plantea reducir el IVA en los productos básicos y ha recordado la recaudación extra de 1.000 millones con la inflación: "Pretendemos no cargar el coste de la crisis en las familias y a los pequeños productores".

Respecto a la bajada de impuestos ha considero "poco digno estigmatizar y dividir la sociedad en ricos y pobres, ya que en el PP queremos que no haya pobres y proponemos una rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, pero el Gobierno lo que quiere es que no haya ricos". En relación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó que es un "presidente con libertad condicionada a las minorías que lo sostienen en el Parlamento".

Las comunidades del PP

Durante su intervención, Alberto Núñez Feijóo ha defendido que las cinco comunidades gobernadas por el PP bajen el impuesto del Patrimonio: "Bajar impuesto supone para las familias tener más poder adquisitivo y genera mayor consumo. Las cinco comunidades gobernadas por el PP tienen la autonomía fiscal para bajar sus impuestos. No hay ninguna propuesta de rebelión ni de romper el Estado, en la Constitución y estatutos de autonomía así lo contemplan". También ha afirmado que el "Gobierno ha desempolvado el centralismo para cuestionar una bajada de impuesto y el PSOE sabe que bajar impuestos seria romper el Gobierno".