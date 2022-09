Ya desvinculada de Vox, Macarena Olona ha aterrizado en Murcia, y no lo ha hecho con el mejor de los recibimientos. La exdiputada del partido de Abascal -que ha descartado por ahora crear una formación propia porque solo serviría para "fragmentar"- ha llegado a la Región para dar una conferencia este viernes en la Universidad de Murcia.

Olona, excandidata de Vox en Andalucía, dijo que defendería España "caminándola entera" si hace falta, y caminando por la plaza de la Merced, donde ha estado escoltada, se ha encontrado rodeada por una multitud de gente que la ha recibido a gritos de "fuera". Eran, al menos, medio centenar de personas convocadas por la Asamblea de Estudiantes de Murcia, que pacíficamente dieron por terminada la reunión sin llegar a más el escrache que intentaba impedir la conferencia.

No es la primera vez que la exportavoz de la formación en el Congreso se enfrenta a una situación así. Hace apenas una semana le ocurrió algo parecido en Granada, donde fue objeto de un escrache en la Universidad. A la UMU ha venido a hablar de "los derechos de todos los españoles, que caminan España con ambos pies, el derecho y el izquierdo", declaró: "Así es como se avanza, defendiendo la libertad y el respeto como pilares de la convivencia".

Olona ha aprovechado para subrayar que no liderará ningún partido "a pesar de tener la financiación que agradezco y de haber escuchado las voces que me han pedido que de un paso al frente, y a pesar de estar en disposición de poder hacerlo". Eso sí, añadió: "No voy a anticipar acontecimientos, pero si en algún momento Vox deja de ser una alternativa de gobierno, yo estoy a disposición de los españoles para dar un paso al frente porque sin lugar a dudas las banderas que hoy enarbola vox son necesarias para España".

"Serán los españoles quien me digan cuando me marcho a casa, así que continuo con el camino que tenía trazado y que aspiraba a recorrer junto a Vox, y continúo por mi lado sin ser una amenaza para Vox a quien solo puedo desearle lo mejor porque no tengo ningún ánimo de hacerle daño", decía también antes de comenzar el acto.

No ha terminado sin lanzar un dardo al partido del que ya no forma parte, cuando ha dicho desear el mayor de los éxitos "a quienes están activando la maquinaria de triturar carne".