El debate fiscal vuelve al primer plano de la política. Tras la cascada de anuncios que el lunes hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (supresión del impuesto de patrimonio y bajada del IRPF, en línea con Isabel Díaz Ayuso en Madrid), Alberto Núñez Feijóo sacó pecho por las decisiones de sus barones autonómicos, especialmente en lo que respecta a la bajada del impuesto de la renta insistiendo en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe aplicar ya esa deflactación a las rentas de menos de 40.000 euros para hacer frente a la subida de precios.

“Agradezco que los presidentes del PP hayan hecho esa rebaja en el tramo autonómico. El PSOE ha aceptado la deflactación en el País Vasco y Podemos la ha pedido en Madrid. Solo falta que el Gobierno lo acepte para toda España”, afirmó dando un espaldarazo a los presidentes de Andalucía y Madrid.

Sin embargo, el líder del PP esquivó el debate de fondo que siempre surge entre territorios y que durante mucho tiempo ha provocado una verdadera batalla entre varios ministros de Sánchez y Díaz Ayuso: la armonización fiscal para evitar competencia desleal entre comunidades.

Durante una visita a Burgos acompañado del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo evitó explicar su postura insistiendo en que “los independentistas no sólo no quieren armonizar, sino que quieren conciertos fiscales en contra de los parámetros mínimos comunes a toda España. Entre lo que dice el Gobierno y lo que hace hay mucha diferencia. Parecen cosas distintas”, se despachó el líder conservador, poniendo el foco en los socios habituales de Sánchez pero sin aclarar exactamente qué piensa el PP. No es un asunto menor porque los presidentes autonómicos populares (incluido él en su etapa como presidente de la Xunta) han diferido en sus estrategias.

Feijóo también sacó pecho de la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía (con el que Moreno pretende competir con Ayuso y su modelo fiscal) insistiendo en que fue un Gobierno socialista, el de Zapatero, el que lo suprimió para toda España años atrás, aunque después lo recuperó por culpa de la crisis económica. El expresidente de la Xunta aseguró que él mismo rebajó ese impuesto un 25% el año pasado y que su compromiso era el de suprimirlo por completo esta legislatura, aunque en Galicia ya existe “un mínimo exento” que hace que la mayoría de los gallegos no lo pague a día de hoy. “El presidente de Andalucía está cumpliendo con su programa electoral. Nada más”, zanjó.