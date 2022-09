El grupo popular en el Congreso votará en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley que establece impuestos temporales sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas y entidades financieras, la medida estrella que Pedro Sánchez anunció el pasado mes de julio y que inauguró una nueva hoja de ruta, mucho más contundente, en el Gobierno. Los populares ya se inclinaron entonces por el no, pero han evitado fijar posición públicamente. Ayer mismo el responsable económico, Juan Bravo, no lo dejó claro. Pero según ha podido saber El Periódico de España, el voto será no y ya está decidido.

Mientras que Sánchez defendió este mismo lunes la medida ante sus grupos parlamentarios, insistiendo en hacer pedagogía en la calle para que la ciudadanía aprecie la importancia de la iniciativa, el PP considera que la manera en la que está planteada es errónea. De hecho, el principal partido de la oposición considera que habrá que ver cómo concreta la Unión Europea la intervención temporal del mercado energético (Bruselas también apuesta por limitar los beneficios extraordinarios que las empresas están teniendo como consecuencia de la crisis). Pero los conservadores insisten en que la vía no será un nuevo impuesto como el planteado por Sánchez. Vox y Ciudadanos ya han confirmado su rechazo total a la propuesta, pero fuentes de los dos partidos critican la “indefinición” en la que ven que se mueve el PP. Dirigentes de ambas formaciones recuerdan las palabras del propio Alberto Núñez Feijóo la semana pasada en el Senado, cuando afirmó que su partido ha respaldado el 52% de los decretos del Gobierno.