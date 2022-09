El Gobierno se enfrenta este jueves y a lo largo de los próximos días ante el riesgo de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no cumpla con la obligación de designar a los magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional. Pero no hay nervios ni desconfianza. Desde antes del verano, como publicó El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, el sector conservador del órgano de los jueces lleva advirtiendo que no garantizaba que antes del 13 de septiembre eligiera a su cuota en el Constitucional. Esa amenaza se ha mantenido intacta y este mismo jueves, ante la celebración del pleno para estos dos nombramientos , no hay ninguna seguridad en que haya acuerdo ya este bloque es partidario de retrasarlo.

La convocatoria se produce con el bloqueo de la renovación del CGPJ en una cota de máxima tensión, después de que su presidente, Carlos Lesmes, amenazara este miércoles con dimitir y pidiera a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que se reúnan para pactar su actualización. No obstante, su llamamiento ha caído en saco roto y ni el Gobierno ni el PP se han movido de sus posiciones. Aún así, fuentes gubernamentales esperan que el Consejo General del Poder Judicial "cumpla la ley" y no obstaculice la elección de los dos jueces que deben escoger del TC. Lesmes advierte que dimitirá si los políticos no pactan ante el "estropicio" sin precedentes de la Justicia Con la elección de Feijóo como nuevo presidente del PP, se llevaron a cabo conversaciones entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el nuevo vicepresidente de Institucional del PP, Esteban González Pons. No sólo no prosperaron. En ellas se abordó también realizar un cambio legal que modifica una reforma anterior para impedir que un poder judicial en funciones, cuya etapa haya acabado, pueda seguir haciendo nombramientos. Un nuevo retoque a esa modificación para que el CGPJ sí pueda designar a los dos jueces que le corresponden del TC. Aunque esto es algo que Bolaños acordó con su anterior interlocutor, el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, el nuevo PP avisó que la negociación partía "de cero". Las conversaciones se frustraron y el Gobierno impulsó la reforma para salvar la renovación de un tercio del TC, que caducó el pasado 12 de junio, en la que dos representantes corresponden el Ejecutivo y dos al CGPJ. Sin dilación, además, porque establecía un plazo que expira el 13 de septiembre. De este modo el Gobierno puede lograr su propósito de tener un TC de mayoría progresista, a pesar de no haber logrado pactar con el PP la actualización del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, Moncloa da por hecho desde junio que no se podrá abordar hasta después de las elecciones generales de finales del 2023. Pero, pese a los avatares de los últimos días, el conato de rebelión del sector conservador y la más que posible demora en la elección de los magistrados del TC que debe escoger el CGPJ, en el Ejecutivo estiman que los nombramientos se producirán. Ya antes del verano desde el Gobierno apuntaban que cualquier atisbo de desacato supondría colocarse en una "posición peligrosa". "No puede hacer política" ni plantear una "oposición" a otro poder del Estado, en este caso el Legislativo. Por ello ya daban por "seguro" que el CGPJ "cumplirá con la normativa y la institucionalidad".