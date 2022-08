Horas después de que el embajador ucraniano afeara a España la lentitud en el envío de armamento, el Ministerio de Defensa ha anunciado que mandará un nuevo lote de material militar. Incluye vehículos acorazados, munición y misiles, además de combustible y vestuario y equipamiento invernal, según una nota de prensa del departamento dirigido por Margarita Robles.

Defensa asegura que en estos seis meses de guerra España "no ha dejado de enviar material para la legítima defensa del pueblo ucraniano", si bien y por razones de seguridad, "no se han precisado los detalles". Esto contradice lo asegurado en la mañana de este miércoles por el embajador ucraniano Serhii Pohoreltsev, que ha afirmado que España no enviaba nada de material bélico desde principios de mayo, hace cuatro meses.

Hoy se ha celebrado en la embajada ucraniana en Madrid una sobria ceremonia de izado de bandera para conmemorar el 31 aniversario de la independencia de la URSS. Después, Pohoreltsev ha pedido ante la prensa que España envíe, entre otras cosas, obuses de 155 milímetros y morteros de 120 milímetro de fabricación nacional. “Hemos mandado varias veces la lista de las necesidades” al Gobierno español, ha dicho. “Agradecemos lo enviado, pero necesitamos más y más rápido”.

Durante este mes de agosto, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas españolas han preparado, según las fuentes oficiales, material para ser inmediatamente puesto a disposición de las autoridades ucranianas, que serán las que determinen el momento de entrega. En concreto, dice la nota de prensa, se mandará:

Artillería de campaña : "El pasado 17 de agosto se informó a las autoridades ucranianas de que tras una minuciosa consolidación de componentes, tenían ya a su disposición en una base española y dispuesto para su entrega más de 1.000 disparos completos de munición de largo alcance, preparados en 75 palés de un metro cúbico", asegura el Ministerio de Defensa. Dado el peso y las características de la munición de grueso calibre, se ha aceptado el ofrecimiento de un país aliado -que Defensa no precisa- para llevar a cabo el transporte aéreo hasta el destino que señalen las autoridades ucranianas. Se prevé realizar dicho transporte a primeros de septiembre, para lo que se ha coordinado igualmente la autorización nacional de sobrevuelo.

Combustible : se ha autorizado la adquisición y entrega a Ucrania de 1.000 toneladas de gasoil por un importe aproximado de 2,5 millones de euros.

: se ha autorizado la adquisición y entrega a Ucrania de 1.000 toneladas de gasoil por un importe aproximado de 2,5 millones de euros. Vehículos acorazados : tras la inspección conjunta por parte de representantes militares ucranianos y el Ejército de Tierra se ha puesto ya a disposición del Ministerio de Defensa de Ucrania un conjunto de vehículos TOA APC M-113 en buen estado de funcionamiento, pendientes de alistamiento operativo tras la puesta a punto industrial.

: tras la inspección conjunta por parte de representantes militares ucranianos y el Ejército de Tierra se ha puesto ya a disposición del Ministerio de Defensa de Ucrania un conjunto de vehículos TOA APC M-113 en buen estado de funcionamiento, pendientes de alistamiento operativo tras la puesta a punto industrial. Sistema de misiles de defensa de punto : se ha preparado en una base española una batería completa de defensa antiaérea de punto y sus misiles, batería que se encontraba en situación de plena operatividad. Además, se ha ofrecido a Ucrania efectuar el adiestramiento en la operación y mantenimiento de la batería.

: se ha preparado en una base española una batería completa de defensa antiaérea de punto y sus misiles, batería que se encontraba en situación de plena operatividad. Además, se ha ofrecido a Ucrania efectuar el adiestramiento en la operación y mantenimiento de la batería. Vestuario y equipamiento invernal: además del armamento, material de combate y adiestramiento citado, en respuesta a una solicitud urgente del gobierno de Volodimir Zelenski ante el próximo invierno, se ha preparado una importante carga de uniformes y equipamiento complementario para climas fríos. El envío se compone de unos 30.000 uniformes de campaña para frío, 15.600 chaquetones, 15.000 trajes de intemperie y varios miles de prendas de vestuario y abrigo complementarias. Este cargamento de más de 1.600 palés "representa un importante reto para su transporte y distribución antes del invierno, que España tendrá preparado para enviar en septiembre", concluye la nota de Defensa.

No hay tanques

La ministra de Defensa, Margarita Robles, adelantó este martes que el Gobierno de Ucrania quiere comprar carros de combate modernos a España y otros países de la UE, para sustituir sus tanques desfasados y alejados de los estándares de la OTAN. Pohoreltsev ha respondido este miércoles que “lo ideal sería conseguirlos de forma gratuita”, como donación, aunque “hay otras formas de obtenerlos, por ejemplo la compra”, que no ha descartado.

El envío de tanques avanzados de factura occidental es un asunto muy controvertido. Hasta ahora, sólo se han enviado los de fabricación soviética, sobre todo desde países de la antigua URSS. Hay recelos en las cancillerías europeas por si el envío de vehículos modernos al campo de batalla ucraniano fuera visto por Moscú como una escalada de la intervención occidental en el conflicto.

Prohibición de visados para rusos

Con Albares está en contacto permanente y le ha calificado de “muy amigo” y concienciado con la causa ucraniana. Le ha pedido, mediante una nota verbal, que suspenda la concesión de visados a ciudadanos rusos, algo a lo que Exteriores aún no le ha respondido.

Según Serhii Pohoreltsev, los ciudadanos rusos apoyan mayoritariamente la guerra, y por ello suspender los visados de entrada en países como España “sería una buena demostración de cómo reacciona el mundo civilizado” a la guerra de Putin y un mensaje para su ciudadanía. Por ello espera una respuesta afirmativa de la “nota verbal” que ha enviado al ministerio de Exteriores español pidiendo que se suspenda la concesión de dichos visados.

El departamento dirigido por José Manuel Albares no ha dado respuesta. Por el momento España, siguiendo la línea de Bruselas, ha dejado de conceder visados a las personas incluidas en la lista de sancionados por la Unión Europea, a funcionarios del Gobierno de Vladimir Putin o personas con pasaporte diplomático, jueces o parlamentarios, entre otros colectivos. Se cancelaron también las “visas de oro” (concedidas normalmente a ciudadanos adinerados que realizan inversiones o compras de casas), pero no las turísticas.

El Gobierno de Finlandia ha decidido reducir en un 90% la emisión de visados a rusos respecto a los niveles actuales a partir de septiembre. Los líderes de Letonia y de Estonia también piden endurecer las restricciones de viaje a los rusos, incluida la prohibición de los visados de turista. Alemania o Francia, entre otros, se oponen a un veto total.

La Comisión Europea pide coordinación entre los 27. El tema se abordará en la reunión que mantendrán los ministros de Exteriores de la UE los próximos 30 y 31 de agosto en Praga.