Pedro Sánchez no logró despertar la confianza de los españoles en el futuro económico del país. Un 63,2% de los ciudadanos que estuvieron atentos a la intervención del presidente del Gobierno durante el debate del estado de la nación aseguran que fue "poca" o "nada" la confianza que les transmitió sobre el devenir de la economía, según la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Tampoco consiguió que los españoles observen con calma el horizonte político -un 68,6%-, ni dar la sensación de que podrá cumplir todas sus promesas electorales -un 62,8%-, ni tampoco convencer sobre la fortaleza del Gobierno -un 61,3%- Y aún así, las cifras de Sánchez resultan mucho mejores que las que obtiene la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que se encargó de dar la réplica al presidente del Gobierno.

La escasa confianza que sembró Sánchez contrastan con otras apreciaciones de los ciudadanos que estuvieron atentos al desarrollo del debate. Seis de cada diez admiten que el jefe del Ejecutivo conoce los problemas del país y que tiene iniciativa; y en torno al 50% asegura que muestra sensibilidad hacia estos problemas y que tiene capacidad para encajar las críticas. Eso sí, tan solo un 38,5% de los españoles que vieron las intervenciones de Sánchez o estuvieron atentos al debate consideran que sea "realista" respecto a la situación actual.

Pese a esto, el 48,2% sostiene que sus intervenciones estuvieron "muy bien" o "bastante bien", mientras que un poco más de un tercio de la ciudadanía piensa juntamente lo contrario, que el jefe del Ejecutivo estuvo bastante o muy mal.

Las cifras de Gamarra se quedan muy lejos de las que obtiene Sánchez. El 77,8% de los ciudadanos aseguran que la portavoz del PP, que intervino en el debate dado que Alberto Núñez Feijóo no es diputado, inspiró poca o ninguna confianza sobre la economía. La cifra baja levemente, hasta el 72,6%, al preguntar sobre la confianza que generó sobre el devenir de la política española. Además, la dirigente conservadora suspende en casi todas las cuestiones. Según el CIS, entre el 50% y el 60% de los ciudadanos consideran que no muestra sensibilidad hacia los problemas de los españoles, no es realista, no tiene sentido práctico, ni capacidad de comunicar a los ciudadanos y, sobre todo, que no sabe encajar las críticas.

Las propuestas

Preguntados sobre quién planteó las cuestiones y argumentos con los que más se identifican, un 23,3% de los encuestados eligió a Sánchez, seguido de Gamarra (13,4%); el líder de Vox, Santiago Abascal (6,2%); el líder de Más País, Íñigo Errejón (5,1); la presidenta de Cs, Inés Arrimadas (4,2); y los portavoces de ERC, Gabriel Rufián (4,1%), y del PNV, Aitor Esteban (2,5%).