Un tercio de los españoles apuestan por una coalición entre PP y PSOE

Con el fin del bipartidismo, la gobernabilidad de España queda en manos del entendimiento entre las fuerzas políticas y del estado de salud de las posibles coaliciones. Pendientes todavía de que las urnas desvelen las mayorías con números para ocupar la Moncloa en 2023, el sondeo del GESOP para los diarios del grupo Prensa Ibérica, al que pertenece Diario CÓRDOBA, dibuja que, puestos a elegir, los españoles apuestan por una gran coalición entre el PP y el PSOE.

El 33,8% de los encuestados considera que Alberto Núñez Feijóo -con entre 140 y 144 escaños, según el mismo sondeo- y Pedro Sánchez -con entre 93 y 96- deben arremangarse para entenderse y gobernar juntos, mientras que un 30% prefiere que los socialistas reediten el pacto de izquierdas con Unidas Podemos, que se quedaría con entre 29 y 32 parlamentarios.

Solo un 17,1% de los españoles opta una alianza entre los populares y Vox, en una ecuación de derechas en la que ya no se contempla a Ciudadanos, al quedar fuera del Congreso de los Diputados según las previsiones. Un 13% admite que no se reconoce en ninguna de estas posibles coaliciones y otro 6,2% no lo sabe o no contesta.

Los socialistas, divididos

Independientemente de la fuerza con la que accedan los grupos a la Cámara baja, los votantes socialistas afrontan divididos el dilema de elegir compañeros de gobierno para una nueva legislatura, aunque la balanza se inclina -por muy poco- hacia el PP. Un 41,3% de los votantes del PSOE en 2019 cree que Sánchez debería pactar con Feijóo, mientras que un 39,3% prefiere continuar en la Moncloa de la mano de los morados, con Yolanda Díaz al frente.

[Pulse aquí para ver el gráfico en máxima resolución]

Los simpatizantes populares tampoco lo tienen del todo claro: un 43,2% prioriza una gran coalición con el PSOE, pero un 40,4% apuesta por abrir las puertas del Gobierno a Vox. Actualmente los ultras ostentan la vicepresidencia del ejecutivo autonómico de Castilla y León tras pactar con el PP.

Llegar a la Moncloa sería un hito para la extrema derecha y una celebración para sus votantes porque un 83,6% de ellos quiere que el partido en el que depositó su confianza en 2019 gobierne el país junto al PP.

El bipartito de izquierdas

Entre los fieles a Unidas Podemos tampoco hay dudas sobre cuál sería el mejor gobierno posible: un 86,3% muestra la voluntad de que la formación continúe en el Gobierno junto al PSOE. Del mismo modo opinan los que apostaron hace tres años por Más País.

Los que eligieron la papeleta naranja en 2019 se inclinan mayoritariamente (53,8%) por un pacto PP-PSOE y solo un 17,5% prefiere que el Ejecutivo central quede en manos de los populares y de la extrema derecha.

Los independentistas catalanes (los votantes de ERC y Junts) son mucho más claros en sus preferencias y priman que el PSOE se alíe con Unidas Podemos durante cuatro años más. Dentro de la bolsa de simpatizantes republicanos en las últimas generales, un 72,4% prefiere que se reedite el actual pacto de gobierno de izquierdas, mientras que entre los electores posconvergentes este porcentaje se reduce al 57,1%, pues un 14,3% ve más conveniente que el PP pacte con el PSOE una coalición.