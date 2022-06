Ferraz busca contener un fuego que parece no querer ver. El desastre electoral en Andalucía, inapelable, es observado con preocupación por la dirigencia del PSOE y considerado como una señal clara de cambio de ciclo por parte del PP, pero la dirección federal del partido entiende que los datos no son en modo alguno "extrapolables" al conjunto de España ni afectan a la estabilidad ni al presente y futuro de Pedro Sánchez. Su explicación del fiasco del 19-J es que no ha sabido movilizar al electorado progresista y que ha hecho daño la división entre las candidaturas a su izquierda. No cree, por ahora, que haya habido trasvase de votantes suyos hacia el PP, ni penalización de la acción del Gobierno central. Ni entiende que haya que hacer cambios. A lo único a lo que sí se abre la cúpula de Sánchez es a una "reflexión" para analizar qué ha ocurrido y por qué no acudió a las urnas su electorado. Poco más. Sin embargo, en el partido numerosos responsables piden un golpe de timón al presidente para girar "dinámicas" y afrontar con mayores garantías las municipales y autonómicas de mayo de 2023 y las generales de finales del próximo año.

El PP hace historia y barre en Andalucía con una sólida mayoría absoluta La reunión de la ejecutiva federal, este 20 de junio, se alargó durante casi tres horas —más de lo que estaba previsto, y se debió al número de intervenciones—, y la palabra que expresaban algunos miembros a la salida era esa, "reflexión". Y fue la que también subrayó el portavoz de la dirección, Felipe Sicilia, en la comparecencia posterior. Los datos que arrojaron las elecciones autonómicas andaluzas (30 escaños, tres menos que en 2018; 883.707 sufragios, 127.182 menos, y el 24,09% de las papeletas, 3,85 puntos menos) no son "unos buenos resultados" y ahora toca "reflexionar" sobre lo ocurrido y sacar "conclusiones" que lleven a explicar por qué el PSOE no ha sido capaz de "movilizar" a su electorado, que en esta ocasión "se ha vuelto a quedar en casa", ya que en las últimas regionales "hubo una baja participación" que ha continuado en estas urnas. El PSOE cosecha un desastre histórico en su feudo andaluz Sin embargo, hace cuatro años los socialistas fueron primera fuerza y ahora son segundos y a 19 puntos del PP, que ha cosechado un triunfo histórico, una holgada mayoría absoluta que permitirá a Juanma Moreno gobernar sin las ataduras de Vox. De este modo, según el portavoz, lo que el partido tiene por delante es conseguir "demostrar con hechos" que la alternativa al PP de Moreno es el PSOE. La segunda razón para el fracaso, continuó Sicilia, es que ha impactado la división de las izquierdas en dos candidaturas, Por Andalucía (liderada por Inma Nieto, y en la que se integraron, entre otros, Podemos e IU) y Adelante Andalucía (encabezada por Teresa Rodríguez).