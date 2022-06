Compromís cierra filas con Mónica Oltra, le da su apoyo y no solo eso, avisa al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que un cese de la vicepresidenta supondrá la ruptura del Pacte del Botànic. La advertencia la ha verbalizado la secretaria general de Més, partido mayoritario que forma parte de Compromís, Àgueda Micó, durante una entrevista en À Punt donde ha señalado que una decisión de esta magnitud sin el apoyo de la coalición valenciana "supondría una ruptura del Botànic".

"Tomar una decisión de forma unilateral tiene sus consecuencias", ha añadido Micó quien ha expresado que no cree que se vaya a dar esta situación sino que "se tomarán las decisiones de forma consensuada" porque el gobierno de coalición "tiene unas posiciones muy igualadas" donde los votos de Unides Podem y Compromís en las elecciones de 2019 "fueron superiores que los del PSPV" y que, por tanto, "es de justicia que se tomen de forma colegiada". No hacerlo, ha asegurado, "pone en riesgo la confianza y los equilibrios en un gobierno de coalición".

Así, la responsable de Més, el antiguo Bloc, ha asegurado que una destitución de Oltra "sería hacerle el juego a la derecha y la extrema derecha". En este sentido, ha asegurado que ahora "es un buen momento para cerrar filas ante una situación que es injusta y que puede tener una solución porque Oltra será absuelta". "Es de justicia que esperemos las explicaciones de Oltra en sede judicial y que esperemos a la resolución de la justicia porque hay que respetar el derecho a defendernos", ha insistido.

De hecho, para Micó, la situación judicial de Oltra es "una persecución de la extrema derecha" que no es comparable con la corrupción de los tiempos del PP. De ahí que la "línea roja" para exigir responsabilidad a la vicepresidenta en forma de abandono de sus cargos institucionales sea "el final" del proceso judicial, es decir, que el TSJ declare a la líder de Compromís culpable o la absuelva.

Ha admitido también que "no es un momento fácil, ni para Oltra, ni para Compromís ni para el Consell del Botànic" y que es una estrategia "de la derecha y de la extrema derecha" de hacer oposición. "Hay una batalla cultural, una batalla política y judicial porque no tienen argumentos políticos; si les damos la oportunidad de marcar la agenda política estaremos haciendo una mala jugada, pero evidentemente no es un tema fácil", ha destacado.

"Es un momento de cerrar filas, no solo Mónica sino toda la gente de la Conselleria de Políticas Inclusivas, no es la primera vez que nos encontramos en esta situación, que tenemos una imputación por querelles penales de la derecha y la extrema derecha", ha incidido al tiempo que ha destacado que "nuestra gente" en referencia a la militancia y a "los votantes" de Compromís. Así, ha remarcado que por ello "hay que explicar por qué es inocente, que no hay mala praxis y esperar que el proceso que sea lo más rápido posible y acabar pronto con esta situación justa".