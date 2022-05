La presidenta de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, alcaldable del partido confirmada en unas primarias celebradas en febrero pasado, ha anunciado este jueves a su círculo más próximo que ha decidido renunciar a presentarse a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2023, según han avanzado El Nacional y TV3.

Junts ha anunciado una comparecencia de la concejala, que tendrá lugar mañana en el consistorio. La política, según los medios citados, podría estar planteándose abandonar la política.

Vicepresidenta del partido y diputada en el Parlament, su renuncia se debe a motivos personales, y llega poco después de que redoblara su apuesta por seguir en el ayuntamiento. Artadi ganó las primarias para ser alcaldable de Junts sin que se presentara ningún oponente.

El resultado de 2019

Hace menos de un mes, Artadi anunció que dejaba de ser portavoz de Junts per Catalunya para centrarse en la vida municipal. La presidenta del grupo posconvergente llevaba desde el principio del mandato dando por hecho que no dejaría el consistorio, una afirmación que tuvo que defender con cierta vehemencia por que se daba por hecho que no acabaría el mandato cuando la lista que encabezó en 2019 solo logró cinco concejales, la mitad de los obtenidps por Xavier Trias en 2015, cuando perdió la alcaldía a manos de Ada Colau.