El cordón sanitario de los partidos franceses para evitar que la extrema derecha llegue al Gobierno coincide en España con la entrada de Vox en el gobierno autonómico de Castilla-León, formalizada este lunes con la la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente, gracias al apoyo del partido de extrema derecha que entrará en el ejecutivo. Unos hechos a los que se ha referido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras presentar las ayudas a la rehabilitación de viviendas junto al vicepresidente y conseller de Vivienda, Héctor Illueca.

Puig considera una "anomalía democratica" la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León. "Es una anomalía democrática en España. En todos los países europeos, Alemania, Francia, se tiene claro que hay que estar en la defensa de los intereses generales europeos y en los principios de europeos. Y los principios de la democracia están basados en el respeto, la convivencia, la coexistencia. Y que todos los que quieren alterar la convivencia y que están en la posición de una mirada totalitaria no pueden compartir gobiernos. No es razonable." El jefe del Consell ha explicado que en su última visita a Alemania "gente vinculada a la democracia cristiana me decían no entender en absoluto lo que estaba pasando en España respeto a la extrema derecha, porque en Alemania no cuentan para nada". Por ello, ha añadido, "hay que ser muy rigurosos en esta cuestión porque no es cualquier cosa".

Y ha citado como ejemplo, sin citarlo, el negacionismo de Vox contra la legislación de violencia de género. "Dejar de hablar de la violencia de género hoy es dejar de hablar de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con los derechos humanos. No es una cuestión menor, es una cuestión esencial porque si dejamos pasar una después se deja pasar otra y otra y al final ya sabemos lo que ha pasado en la historia. La historia nos ha enseñado que frente al totalitarismo no hay una actitud de indiferencia. No se puede ser tolerante con los intolerantes".

En Alicante, donde ha asistido a la toma de posesión del nuevo presidente del puerto de Alicante, el presidente de la Generalitat ha afirmado, en referencia a la previsible entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León, que "normalizar la extrema derecha en los gobiernos no es una buena noticia nunca".

Interrogado sobre la la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco como presidente del primer gobierno regional con Vox el jefe del Consell ha confesado que le "preocupa. Esta cuestión que se hace hoy no es homologable a ningún país europeo, donde la extrema derecha está situada en la marginalidad", según el presidente valenciano, porque "sus contenidos xenofóbicos y que tienen que ver con el desprecio a la violencia de género hacen muy incompatible una convivencia sana". Para Puig, "dejar el gobierno en manos de aquellos que no tienen en su ideario una defensa clara de los Derechos Humanos" le "preocupa, claro".