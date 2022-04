La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no tiene ninguna intención de dimitir. La también lideresa de Compromís ha explicado esta tarde, antes de participar en un acto en Madrid en el que ha intervenido para hablar sobre la ley valenciana de transexualidad, que el juez que ha solicitado su imputación cumple con su trabajo y que ella dará explicaciones "dentro de la normalidad".

"El juez hace su trabajo de investigación y de interrogatorios para saber qué ha pasado y en la pirámide de las personas que formamos parte de la Conselleria de Igualdad estoy yo y como el juez no puede llamarme directamente, lo deriva al TSJ por lo tanto todo entra dentro de la normalidad y de un trabajo concienzudo y prolijo", señala la vicepresidenta.

La también portavoz del Consell da por hecho que tendrá que ir a declarar ante el juez y añade que se explicará "como lo he hecho siempre".

"La verdad solo tiene un camino", ha asegurado Oltra esta tarde en declaraciones a los medios antes de un acto en Madrid en el Ministerio de Asuntos Sociales que dirige Ione Belarra. Preguntada a su llegada si se plantea la dimisión, la vicepresidenta responde que no: "Ni por esto, ni porque lo pida el PP, que está rabioso porque nosotros trabajamos mucho para que se viera su desastre de corrupción y malversación y cómo desviaban el dinero mientras no había recursos para sanidad, dependencia o para las familias y ellos se enriquecían con todos sus saqueos".

Oltra asegura que la última vez que le imputaron en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) fue por una querella "de un señor del PP (Rafael Blasco) que acabó en la cárcel por robar los fondos de cooperación, ahora están rabiosos porque ya no pueden robrar", ha añadido Oltra.

Preguntada sobre si dimitirá ante una posible imputación, Oltra responde: "No tengo ninguna razón para dimitir. Yo dije que la decencia no la marcan los tribunales y que la línea ética no la marcan los tribunales, pero aquí no se ha producido ninguna ilegalidad. Todas las personas que han desfilado por el juzgado en las últimas semanas han dejado claro que no ha habido ni ordenes ni instrucciones, sino dejarlos trabajar en libertad y desde la profesionalidad", ha añadido.

"No hay un solo indicio de lo que no existe, no hay delito ni indecencia por lo que no puede haber una consecuencia jurídica; esto es una querella de la extrema derecha y se apunta el PP porque no le ha venido bien que gobernamos y que no pueda seguir saqueando", señala Oltra. La vicepresidenta insiste: "No puede haber sentencia condenatoria, porque no hay ilegalidad; si la hubiera pues todos hacemos lo que dice la justicia".