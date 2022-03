Vox pide en Murcia "imitar sin pudor" las políticas del ultraderechista Orbán para aumentar la natalidad

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, ha defendido este miércoles en el pleno de la Asamblea una moción que insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España a adoptar medidas que promuevan la natalidad en España y evitar así el "invierno demográfico" que "amenaza" al país. En este sentido, ha alabado en tribuna las políticas en esta materia impulsadas por el Gobierno de Hungría, presidido por el ultraderechista Viktor Orbán. "No hay otra forma que imitar sin pudor las políticas de Hungría. Las propuestas que presentamos van en la misma línea", ha reconocido.

Según ha explicado, en aquel país la tasa de natalidad ha aumentado un 24% en la última década y el número de matrimonios se ha duplicado. La política de Orbán, detalló Liarte, pasa por conceder deducciones fiscales según el número de hijos y diversos beneficios fiscales para proteger a la familia. Además, asegura que se conceden "préstamos sin intereses de hasta 30.000 euros a cada matrimonio, exenciones al IRPF, ayudas a los abuelos, facilidades al acceso de vivienda, protección del matrimonio y deseabilidad social de esta institución".

Liarte ha advertido que España se encuentra ante un "suicidio demográfico" por lo que, "o adoptamos medidas o desapareceremos". Ha preguntado a los diputados si quieren apostar por el aumento de la natalidad o si "prefieren la sustitución étnica de los españoles". En este sentido, ha señalado que la sociedad española podría ser sustituida "por personas cuyas culturas son incompatibles con la democracia, con la igualdad entre hombre y mujer o con la aconfesionalidad del estado".

"¿Apostamos por aumentar la natalidad o prefieren la sustitución étnica de los españoles?" Juan José Liarte - Portavoz Grupo Parlamentario Vox

El Partido Popular, por su parte, ha presentado una enmienda parcial a la moción de los diputados que sostienen al Gobierno regional por la que se modifican algunos puntos, que ha sido finalmente aprobada por la Asamblea Regional. La diputada Miriam Guardiola criticó a los parlamentarios de izquierda por ser "negacionistas demográficos" y advirtió que "en 2040 el número de hijos por familias bajará de la tasa de reemplazo y en España la situación es peor por la falta de una buena política económica y el paro juvenil". Según explicó, "hay mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo por razones biológicas y laborales. Es una cuestión de Estado", sentenció.

Liarte propuso la "creación de centros de orientación familiar que asesoren a las familias que atraviesan crisis, con la perspectiva de facilitar su conservación y evitar su ruptura", pero el PP ha eliminado la última parte con su enmienda

El PSOE, que presentó una enmienda a la totalidad, defendió que "la maternidad es una decisión personal y no una obligación social como pretende la ultraderecha". La diputada Lara Hernández destacó el punto 'H' de la moción de Liarte, que propone la "creación de centros de orientación familiar que asesoren a las familias que atraviesan crisis, con la perspectiva de facilitar su conservación y evitar su ruptura" —en la enmienda del PP se elimina la última parte—, para pedirle que deje que "la gente forme o rompa sus familias cómo y cuándo les dé la gana". En este sentido, le ha instado también a que se plantee "qué pasa para que los jóvenes no quieran tener hijos", apuntando así a la falta de justicia social y redistribución de la riqueza, de conciliación, y de empleo y vivienda digna.

El diputado de Cs Juan José Molina ha pedido enfocar el problema desde la crianza, no desde la natalidad. "Esto no se puede dejar al albur de una sola persona, como es el señor Liarte, que solo se representa a sí mismo", ha indicado. Y señaló que Alberto Núñez Feijóo, próximo presidente del PP, presentó una ley de impulso demográfico para Galicia, explicando así el voto negativo a esta moción porque no entienden "por qué Galicia puede hacer una ley de impulso demográfico y Murcia no".

Acoso en clínicas abortistas

El Pleno también sacó adelante una enmienda a la totalidad del Grupo Vox a una moción del PSOE para penalizar el acoso que sufren las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Dicha enmienda solicitaba al Gobierno regional que incluyera programas de apoyo a las familias sobre educación sexual y planificación familiar.

En palabras de Juan José Liarte, "rezar cerca de las clínicas donde se practican abortos no es un delito, ni los ciudadanos que acuden a las inmediaciones de una clínica son agitadores ni los médicos que se niegan a practicar abortos son insurgentes. Se trata de seres humanos con conciencia".

Lara Hernández defendió la libertad de las mujeres y el derecho a una educación sexual sin veto parental.