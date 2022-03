"Me pregunto qué le gustaría a Vladimir Putin en Europa. Le gustaría algo que usted está haciendo o que, al menos, está intentando hacer. Le gustaría que Europa no estuviera unida, sino dividida", le ha espetado Pedro Sánchez al líder de Vox, Santiago Abascal. El jefe del Ejecutivo ha avisado que ni España ni Europa "van a permitir" que los partidos de extrema derecha gobiernen: "Putin no se saldrá con la suya".

En la sesión de control al Gobierno, Sánchez ha señalado que los deseos del presidente ruso son que cunda el "desánimo entre la sociedad europea" y ha reprochado a Abascal que le haga el juego en España. "Le gustaría que hubiera manifestaciones como las que usted está auspiciando, no contra la guerra sino en contra de los gobiernos que están en contra de esa invasión", ha continuado. Incluso, Sánchez ha llegado a decir que "Vladimir Putin lo que querría son gobiernos en Europa autoritarios" que supongan "lo opuesto a la Europa actual" con dirigentes "intolerantes" y "faltos de argumentos".