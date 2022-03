PP y Vox han cerrado su primer gobierno de coalición. Un pacto de legislatura que incluye la Mesa de las Cortes y el Ejecutivo de Castilla y León. Por primera vez el partido de Santiago Abascal tendrá la presidencia de las Cortes (que ocupará el leonés Carlos Pollán) y también una secretaría. Además, según confirman fuentes de la cúpula nacional, Juan García-Gallardo será el vicepresidente del Gobierno y estarán al frente de otras tres consejerías que aún no se han definido.

Vox ha explicado que el reparto de sillones ha sido lo pactado "y ahora se abren dos meses" para seguir hablando de qué cartera dirigirá cada uno.

Hemos llegado a un acuerdo de legislatura con Vox sobre la base de un programa al servicio de las personas de #CYL y que permita un gobierno estable y sólido con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) 10 de marzo de 2022

Tras intensas horas de negociación hasta prácticamente el arranque del pleno, Alfonso Fernández Mañueco aseguró que el acuerdo "permitirá un gobierno estable, sólido y con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía". La aclaración sobre sus socios llega después de que el partido ultra haya puesto en duda el actual sistema autonómico y exigiera, al principio de las conversaciones, derogar medidas en materia social clave sobre violencia de género y memoria democrática. En el PP afirman que esas exigencias no están recogidas en el acuerdo.

El malestar en Vox había ido en aumento en las últimas horas, hasta el punto de que esta misma mañana dirigentes nacional aseguraban que todo podía saltar por los aires. En la cúpula insisten en que el PP "no cedía en nada" y que no sólo no estaban dispuestos a entregarles la presidencia de las Cortes, sino que tampoco querían que estuvieran en el Gobierno autonómico. Esa siempre fue la línea roja de Vox a pesar de que los populares intentaron al principio un gobierno en solitario.

Como publicó este diario, Mañueco también abrió una negociación con los tres procuradores de Soria Ya! para cerrar una alternativa en las Cortes. Los votos les daban para hacerse con la presidencia del Parlamento autonómico. Incluso Alberto Núñez Feijóo aseguró este miércoles en Madrid, en su primera rueda de prensa, que el PP debía presidir las Cortes. Pero, según explicaron en el PP, Vox lanzó un ultimátum al final del día: el pacto debía incluir la Mesa y el Gobierno o no habría acuerdo. La verdadera línea roja de Mañueco era el adelanto electoral: los populares no concebían bajo ningún concepto volver a las urnas, mientras que Vox estaba dispuesto a ello.