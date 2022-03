En el Botànic ha empezado a asumirse que la figura de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sufre un desgaste importante por la causa judicial abierta a funcionarios y técnicos de su conselleria. En las declaraciones públicas se cierra filas con la también lideresa de Compromís, se remarca que ha dado la cara y todas las explicaciones que se le han requerido y se intenta contrarrestar las exigencias de dimisión que lanza la oposición con el argumento de que la vicepresidenta es víctima de una cacería que dirige la extrema derecha y en la que el PP va a rebufo.

Pero en privado, en las dos formaciones socias de Compromís en el Botànic, PSPV y Unides Podem, se admite preocupación por el recorrido y las repercusiones que pueda tener la causa judicial abierta que afecta a la gestión de la Conselleria de Igualdad en el caso de los abusos a la menor tutelada por parte de un educador, exmarido de la vicepresidenta ya condenado a una pena de cinco años. El caso acumula en este momento trece investigados.

Y crece la inquietud por el giro que puede dar el procedimiento judicial y la posibilidad de que se complique hasta el punto de que la propia Oltra tenga que acudir ante el juez en calidad de investigada, admiten en el Botànic. Es una línea que genera incertidumbre por las consecuencias políticas que puede acarrear pero que empieza a verse como posible. Aunque se destaca la fortaleza de la vicepresidenta y su capacidad de resistencia ante las embestidas de la oposición, entre los socios se asegura que se trata de una situación muy complicada en la que muchos hubieran arrojado ya la toalla.

También se alerta sobre las consecuencias que este caso puede tener para Compromís en sus expectativas electorales cuando falta poco más de un año para las elecciones autonómicas.

Y no ha gustado, admiten en Unides Podem y en el PSPV, alguna declaración de Oltra, como una de las más recientes en la que se presentaba como la única responsable y en la que pedía que se deje en paz a los funcionarios. Los socios creen que no era necesaria una respuesta pública de este tipo.

El procedimiento abierto se ha convertido este miércoles en el elemento de atención central en los pasillos de las Corts, que celebra pleno durante dos días, y la investigación judicial ha copado toda las preguntas de los medios a los portavoces de los seis partidos.

En la sesión de este miércoles también se ha debatido una iniciativa de Ciudadanos que pide la destitución de la vicepresidenta, que se votará este jueves después de la sesión de control al jefe del Consell, que la oposición pretende hacer monográfica sobre la exigencia de responsabilidades a Oltra.

La actuación de la conselleria

Con todo, los socios no acaban de ver qué posible delito habría cometido la conselleria y tampoco las consecuencias penales que podría tener o si todo quedaría en alguna resolución que se hubiera adoptado de forma indebida. Preguntado por esta cuestión, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha dicho este miércoles que le parece muy creíble que Oltra intentara averiguar las causas sobre si hubo desprotección de la menor en algún momento y destaca que es precisamente el caso de su exmarido el que ha cambiado la forma de actuar en la conselleria para mejorar la actuación de la Administración. "Se ha puesto de manifiesto que en la conselleria responsable de los menores nunca se trató bien esta cuestión hasta la llegada del Botànic. Y ahora hay protocolos de funcionamiento para evitar que se produzcan más casos y si ocurre que se actúe de una forma distinta", señaló el portavoz socialista.

Compromís se escuda en que la vicepresidenta ha dado explicaciones donde se le han reclamado y defiende que lo ha hecho con total transparencia

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha asegurado que su formación tiene el máximo respeto y confianza en la actuación judicial y valora la gestión de Oltra desde que asumió las riendas de la conselleria en 2015 y lamenta el "acoso y derribo" al que es sometida.

A la síndica de Compromís, Papi Robles, ni le parece ya noticia que la oposición pida la destitución de Oltra, una "cantinela" que PP, Cs y Vox repiten a diario, ha señalado. Compromís se escuda en que la vicepresidenta ha dado explicaciones donde le han reclamado y defiende que lo ha hecho con total transparencia y cree que los "ataques" a Oltra son la muestra de que la oposición no tiene proyecto alguno salvo desgastar a la número dos del Consell. "Hay un juez pidiendo las explicaciones que considere y siempre se han dado, no hay información nueva respecto al pasado abril cuando la vicepresidenta ya se explicó en las Corts", señala Robles, que respeta el procedimiento judicial, pero recuerda que el asunto se archivó y lo reabre denuncias de la ultraderecha.

"Este asunto va a acabar mal, lo sabe ella y lo sabe el presidente Puig", señala la síndica del PP, María José Catalá

"Este asunto va a acabar mal, lo sabe ella y lo sabe el presidente Puig", ha asegurado la síndica del PP, María José Catalá, convencida de que la causa se va a complicar hasta el punto de forzar la caída de Oltra. La cascada de imputaciones, señala el PP, ya requiere un pronunciamiento del jefe del Consell. Catalá añade que las declaraciones en las que Oltra asume toda la responsabilidad no son más que un acto de "autoinculpación" y afirma que ya no es creíble que Oltra no supiera antes de agosto de 2017 lo que ocurría con la menor cuando desde febrero era conocido por la directora territorial. "Aquí el problema no es quien es el abusador, sino cómo actuó la conselleria ante esta situación y a cada paso se demuestra que se instruyó un proceso paralelo para que el asunto no perjudicara políticamente a la figura de Oltra".

La propia vicepresidenta ha asegurado este miércoles, sobre la última petición del juzgado que investiga la actuación de la Conselleria de Igualdad que este órgano judicial "está haciendo su trabajo".

Oltra se ha referido a la petición que ha hecho el Juzgado de Instrucción número 15 de València tras unas declaraciones suyas en las que admite que encargó un informe interno sobre los abusos cometidos sobre una menor en un centro de acogida por su entonces marido "con una finalidad informativa".

"El juzgado de instrucción está haciendo su trabajo" y analizando "cualquier cuestión que tenga relación con lo que se está investigando", ha manifestado. Oltra ha señalado que eso es lo que tiene que hacer un juzgado de instrucción: "Investigar de una manera diligente, como se está haciendo, y minuciosa para que no quede ninguna duda".

Preguntada por el hecho de que el juez entienda que sus declaraciones no concuerdan con lo que, según el expediente, era el objeto del informe solicitado, Oltra ha asegurado que todas sus afirmaciones "tienen detrás soporte documental".