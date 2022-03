El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado devolver el pasaporte al ciudadano ucraniano Víktor Murenko, que había pedido salir de España con la intención de trasladarse a Odesa para unirse a la resistencia contra la invasión rusa. Este empresario residente en la provincia de Alicante fue detenido en noviembre de 2020 y permanece desde entonces imputado por su presunta participación en una trama de blanqueo de capitales del tráfico de armas. Así lo recoge El Periódico de España.

El 21 de diciembre de 2021 el instructor acordó la libertad provisional de Murenko, que abonó una fianza de 100.000 euros. Sin embargo, Moreno impuso a este ciudadano ucraniano la obligación de comparecer una vez a la semana ante un juzgado, al mismo tiempo que le prohibió salir de España, con la consiguiente retirada del pasaporte.

Pero tras la invasión rusa, Murenko reclamó al instructor que le devolviera el pasaporte, pues quería viajar a Ucrania para defender a una parte de su familia que sigue viviendo en su aldea natal, situada a 150 kilómetros de Odesa. Según explicó este ucraniano su pueblo notal se encuentra "en primera línea de guerra".

"Aportar su experiencia profesional"

Sin embargo, en un auto de 7 de marzo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, el instructor ha rechazado autorizar la salida de España del investigado, quien había asegurado en un escrito su intención de "aportar su experiencia profesional" como técnico de buques en la defensa de Odesa ante el "asedio" y "desembarco naval ruso". Murenko se comprometía a regresar a España, donde residen su dos hijos españoles con los que convive.

De esta forma, el magistrado Moreno ha hecho caso al fiscal Fernando Bermejo, quien le había reclamado el pasado 4 de marzo que no autorizara a Murenko su salida de España. La retirada del pasaporte tiene como finalidad asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales españolas, que le investigan por su presunta participación en hechos delictivos calificados como "graves".

"Puede ser comprendida"

"Tales razones no se ven mermadas como consecuencia de la situación excepcional expuesta por el solicitante que, si bien puede ser comprendida desde una perspectiva subjetiva, no justifica el alzamiento de la medida conforme a las normas de procedimiento en vigor”, indica el fiscal Bermejo en su escrito de 4 de marzo.

Murenko permanece investigado en la Audiencia Nacional después de que le denunciara por extorsión el ciudadano español Aleksejs Dircenko, originario de Letonia. Según consta en un decreto dictado por el jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, la investigación policial puso de relieve la existencia de "un entramado delictivo dedicado al tráfico de armas, soborno y blanqueo de capitales". En sentido contrario, este ciudadano ucraniano defiende que no ha cometido ningún delito: "Son acusaciones fantásticas y no soy yo. No tengo ningún tipo de culpa", ha destacado Murenko en declaraciones a El Periódico de España.