Desde las paredes del Ateneo de Madrid, los retratos de 187 personalidades ilustres vigilan la actividad cultural y científica de esta institución histórica. Entre ellos sólo dos mujeres, en dos siglos, dos mujeres: Emilia Pardo Bazán y Carmen Laforet. Un "error histórico" que el Ateneo se ha propuesto, por fin, enmendar.

En abril estará listo el retrato de Clara Campoamor, la primera de 15 pinturas de socias ilustres que, tras contribuir a engrandecer el Ateneo, integrarán la galería en los próximos dos años. Almudena Grandes, Victoria Kent, María Lejárraga, Rosa Chacel, Carmen de Burgos, María Zambrano o Carmen Martín Gaite serán algunas de las notables mujeres que serán retratadas.

"No entiendo cómo la idea no surgió en cien años, los que han pasado desde que se puso el primer retrato -de Pardo Bazán- hasta el segundo -de Laforet, en 2021. (...) Puedo perdonar que hasta los años 70 no entrara en la galería ninguna mujer, pero lo raro es que no lo haya hecho tampoco en los últimos 50 años", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el presidente del Ateneo, Luis Arroyo. El presidente cree que este olvido ha sido fruto de "una cierta desidia".

El Ateneo de Madrid pondrá en marcha la iniciativa Las mujeres en su sitio para "reivindicar el papel indiscutible que las mujeres" han tenido en esta institución cultural y científica y para "enmendar un error histórico" que nunca debió producirse: el de ignorar el talento y la contribución de las mujeres intelectuales españolas.

"Tras el retrato de Laforet, que pusimos hace unos meses, pondremos otros 15, una primera lista de mujeres que han sido socias del Ateneo y que son impecables, no admiten discusión por su aporte a las ciencias, las artes y la literatura de España", destaca Arroyo.

Fueron escritoras, políticas, abogadas, filósofas, actrices, pintoras... "de igual talento" que los colegas varones que sí fueron distinguidos con un retrato en tan insigne lugar. Invisibles y casi desconocidas para la población después de que a muchas la historia tratara de borrarlas, especialmente durante el franquismo.

En 2022, la junta de gobierno de este centro cultural y científico ha aprobado una primera lista de ateneístas ilustres que morarán en sus paredes. Con este acto de reivindicación y reconocimiento se dará un primer paso para corregir una desigualdad evidente.

El retrato de la abogada Clara Campoamor llegará a la galería en abril. Ella tiene su nombre propio en la historia, fue la diputada que con su arrojo contribuyó a la aprobación del voto femenino en 1931. Defendió que los sexos eran iguales por naturaleza, por derecho y por intelecto, consideraba que era un error político dejar a la mujer al margen y aseguró sentirse "ciudadana antes que mujer".

Tras Campoamor, tomará el testigo el retrato de otra diputada de la Segunda República, la también abogada Victoria Kent. Arroyo indica que el Ayuntamiento de Málaga se ha interesado por pagar esta pintura.

Y de los años 30 del siglo pasado a la actualidad: la quinta ateneísta que entrará en la galería de personalidades ilustres será la escritora madrileña Almudena Grandes. "Hay mucho interés" en la figura de la autora de Malena es un nombre de tango, que murió hace pocos meses, reconoce el presidente del Ateneo.

La institución hará un llamamiento a la sociedad para que se implique en el proyecto. En primavera, los ciudadanos podrán hacer donaciones a través de la web del Ateneo para contribuir a la iniciativa, pudiendo elegir a qué retrato se destina ese dinero.

Mujeres pioneras

Son varias las literatas que formarán parte de la citada galería. Es el caso de la dramaturga y feminista María Lejárraga (1874-1974), que escribió toda su vida bajo el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra.

También de Elena Fortún (pseudónimo de Encarnación Aragoneses y de Urquijo -1886-1952-), la autora de Celia; y de Rosa Chacel (1898-1994), escritora que perteneció a la Generación del 27.

Ateneístas que tendrán su lugar en la galería fueron también Blanca de los Ríos y Nostench (1859-1956), escritora y crítica literaria especializada en el Siglo de Oro y la celebrada Carmen Martín Gaite (1925-2000), que llegó a ser socia de honor del Ateneo.

Periodista fue Carmen de Burgos (1867-1932), "Colombine", tercera socia mujer tras Emilia Pardo Bazán y Blanca de los Ríos. En la selección de retratos, también estará la filósofa y premio Príncipe de Asturias María Zambrano (1904-1991).

Sólo una de las personalidades seleccionadas no fue socia de número del Ateneo, pero sí estuvo vinculada con la institución y fue distinguida como socia honoraria. Se trata de Madame Anselma (1831-1907), artista encargada de decorar las pinturas de una de las salas de la sede de esta institución y académica de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Hildegart Rodríguez (1914-1933) tenía sólo 15 años cuando entró a formar parte del Ateneo, al que perteneció hasta su asesinato en 1933. Pensadora precoz, sus trabajos sobre sexología fueron conocidos tanto en España como fuera de ella.

El primer listado de mujeres ilustres que vigilarán el paso del tiempo en el Ateneo a través de sus retratos concluye con la política y crítica de arte Margarita Nelken (1894-1968), con la actriz y directora de cine Ana Mariscal (1923-1995) y la historiadora Carmen Llorca (1921-1998), única presidenta del Ateneo de Madrid en sus doscientos años de historia.

Campoamor, Zambrano, De Burgos, Kent, Fortún, Lejárraga... Fueron pioneras en vida y siguen abriendo camino incluso después de su muerte. El Ateneo llega tarde a ensalzar su legado, pero llega. Sus retratos harán justicia al pensamiento de las mujeres. "Por muchos años, espero que por muchos siglos", concluye el presidente de la institución.