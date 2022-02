¿Qué supone el resultado de Ciudadanos en las elecciones de Castilla y León?

El resultado, sin pretender ser pretenciosos, es bueno entendiendo que el objetivo de estas elecciones por parte de la dirección nacional del PP era echar a Cs del tablero político en Castilla y León. Querían mayoría absoluta y se han quedado muy lejos. Y querían echar a Igea y a Cs, y nuestro objetivo era que no lo consiguieran. Por eso, aunque nos hubiera gustado formar grupo, hemos cumplido el objetivo de resistir.

¿Cree que alguien puede entender que hable de "buen resultado" pasando de 12 procuradores a 1?

Yo creo que lo estamos calculando mal. Cuando se mide de 12 a 1, se mide con las autonómicas. Pero nosotros lo medimos con la principal caída del voto de Cs, en las generales de noviembre de 2019. Entonces, en Castilla y León nos quedamos en un 7,5%. Y en Valladolid hemos obtenido ahora un 7%. Hemos salvado los muebles. Podemos hablar de un buen dato basándonos en que hemos logrado que no nos echen.

¿Considera entonces que están frenando la caída?

Las cifras están ahí. Es un punto de inflexión. En Madrid acabamos con un 3,5% y en Castilla y León estamos en un 4,5%. Hace un año de las catalanas, donde conseguimos retener un 22% de nuestros votos. En Madrid tocamos fondo, solo aguantamos un 18%, y ahora hemos conservado el 30%. Si ese dato lo trasladamos a Andalucía o Valencia, no solo estamos dentro, sino que podemos ser decisivos. Tenemos motivos para estar satisfechos porque hemos aguantado una potentísima ofensiva del PP.

"Un pacto PP-PSOE es lo que exige la visión de Estado. Si podemos evitar que los castellanos y leoneses se vean expuestos a una situación e inestabilidad, como sería gobernar con Vox, hay que hacer todos los intentos posibles para lograrlo"

Igea dijo que era el momento de un gran pacto entre el PP y el PSOE. ¿Cómo lo ve?

Eso es lo que exige la responsabilidad y la visión de Estado. Si podemos evitar que los castellanos y leoneses se vean expuestos a una situación política de inestabilidad, como sería gobernar con Vox, creo que hay que hacer todos los intentos posibles para lograrlo. Sumar con las agrupaciones de la España Vaciada, que requiere de algunas abstenciones de Vox, lo vemos complicado. La solución más lógica es buscar el acuerdo entre los dos partidos de Estado, pero mucho nos tememos que no será así. PP y PSOE se sentarán en cuatro días para repartirse cualquier consejo de Administración, pero si se trata de no permitir el avance del populismo, no van a ser capaces de ponerse de acuerdo. El señor Mañueco es el que tiene que tomar la iniciativa, pero la solución no creemos que pase por un Gobierno de retales teniendo que contar con la abstención de Vox.

¿Cómo afecta la situación a escala nacional, con el adelanto electoral de Castilla y León, al pacto de Gobierno PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Les hace repensarlo?

No, en absoluto. Distinguimos una maniobra urdida desde Génova para acabar con Cs de un pacto que se está cumpliendo. Y mientras se cumpla, no tiene por qué haber problema. Me da igual en Zaragoza, que en Madrid, que en Andalucía.

El alcalde, Jorge Azcón, selló el pacto de los presupuestos con Vox y en unos días aprobarán las cuentas de la capital aragonesa gracias a ellos, pero Cs no estaba en la foto y después le reprochó al alcalde desde Twitter que hablara solo de un pacto de "derechas".

Es lógico que queramos poner en valor la presencia de los liberales en el equipo de Gobierno. Respetamos a los votantes de Vox, pero nunca hemos negociado con ellos. Siempre lo hace el PP, aunque luego ese pacto esté avalado por Cs. No es que me molestara, pero me pareció confuso que el Azcón hablase de la unión de la derecha, porque nosotros no nos consideramos de derechas; somos una formación liberal. Si no estuviera Cs, las cuentas serían mucho más conservadoras.

¿Va a hacer valer sus 6 concejales –frente a los 8 del PP— en el Ayuntamiento de Zaragoza?

No haría falta reivindicar, sino recordar que es un pacto entre dos partidos que tienen una diferencia de solo dos concejales. Normalmente no hay que reivindicarlo porque el pacto se cumple, pero es bueno que los zaragozanos sepan que somos dos partidos y que valoren la gestión. No somos una comparsa.

Ciudadanos sumaría con el PSOE en el hipotético caso de una moción de censura en el consistorio.

Eso está absolutamente descartado. A día de hoy y para toda la legislatura, el pacto con el PP goza de buena salud. Nosotros cumplimos lo que firmamos; los que no lo cumplen son otros y son los que tendrán que dar explicaciones a la ciudadanía, por ejemplo, en Castilla y León.

¿Ve extrapolables estos resultados en Aragón?

No se puede extrapolar porque venimos de un contexto absolutamente irresponsable con este adelanto electoral. Yo creo que no hay paralelismo, pero son dos comunidades con problemas similares, con gente de centro que cree en el diálogo y en los acuerdos. Ellos tenían 12 procuradores y nosotros, 12 diputados. Yo tengo el absoluto convencimiento de que la opción de centro, sensata y moderada que nosotros representamos va a contar con el favor de la gente. Sobre todo cuando se vean los frutos del Gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza y en otros sitios donde hemos gobernado. El pacto goza de buena salud y en la medida en que los pactos se cumplan, no tiene por qué haber ningún problema, pero reivindicaremos nuestro papel en esa coalición, donde no somos una buena comparsa.

¿Van a cambiar su estrategia en las próximas elecciones generales y autonómicas para intentar recuperar los electores perdidos?

Vamos a seguir haciendo lo que consideramos que es correcto para la gente, que es a quien nos debemos. Igual a algunos les sorprenden posturas como el apoyo a la reforma laboral, pero vamos a seguir, sin los corsés de las ideologías, estudiando las iniciativas y decidiendo lo que consideremos bueno para el interés de la gente. Eso es Ciudadanos.