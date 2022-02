La diputada de Vox Macarena Olona ha defendido la "repoblación autóctona" de provincias como Zamora, afectadas por la despoblación, con nacionales o extranjeros "que llaman a la puerta, aceptan nuestra cultura y pagan sus impuestos" y no con inmigrantes ilegales, que relacionó directamente con el incremento de la delincuencia "cuando las estadísticas no las maquilla el indigno ministro del Interior" y los episodios de peleas a "machetazos" como las que ocurren en Madrid.

Olona ha participado en el acto de cierre de campaña de Vox Zamora, en la plaza de Santiago, e hizo referencia al vandalismo sufrido por los carteles de su formación. La abogada del Estado vaticinó una "marea verde" de votos en las urnas este domingo.

Criticó el Gobierno del PP en la autonomía y el Ayuntamiento "que a base de corrupción vació Zamora de esperanza. He paseado por vuestras calles y he visto las consecuencias de un gobierno del PP en Castilla y León los últimos 35 años y un gobierno socialcomunista en Moncloa. Comercios cerrados, carteles de venta de viviendas, calles otrora llenas de esperanza y futuro que agonizan poco a poco".

Mencionó el éxodo juvenil "para intentar prosperar en Madrid, Barcelona y en no pocos casos en el extranjero. Tenéis derecho a no resignaros y ya no tenéis que votar con la nariz tapada. Hay una alternativa social y patriótica que representa Vox. Nunca un voto de castigo estuvo más justificado".

Incluso echó el lazo a los votantes del PSOE. El partido se está disputando entre dos alternativas, Vox o Partido Socialista. Me niego a creen que votantes socialistas de toda la vida comulguen con la indignidad de este sanchismo que está actualmente en La Moncloa, al que se le ha caído la O de obrero y la E de español". Calificó como "vende obreros", a la "izquierda caviar" y dijo a los socialistas de toda la vida que "por supuesto entendemos que no voten al Partido Popular, pero tienen una casa común a la que pueden acudir, Vox, si como a nosotros España nos duele demasiado".

Criticó los "17 reinos de taifas" en los que se convirtió España durante la pandemia, y las restricciones impuestas "al margen de toda lógica", como el toque de queda "inconstitucional". Ciudadanos y el PP "limitaron ilegalmente el aforo en las misas. Sólo Vox a denunciado que en ningún otro país de nuestro entorno se ha obligado a los ciudadanos a elegir entre morir por el coronavirus o morir de hambre, y se han cerrado ilegalmente negocios".