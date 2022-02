El Tribunal Constitucional ha declarado vulnerado el derecho a ejercer las funciones representativas del grupo de Ciudadanos en el Parlament y declara nulos los acuerdos de la Mesa de la Cámara catalana que el 25 de septiembre de 2019 por los que se dio trámite al acuerdo a favor de la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos, que presentó la CUP.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Luis Balaguer, cuenta con los votos particulares de los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Juan Antonio Xiol. La mayoría del pleno consideran que al tramitarse el acuerdo a favor de la autodeterminación y una respuesta a la sentencia del 'procés' se vulneró el derecho de representación de los diputados de Ciudadanos.

Los acuerdos impugnados por Ciudadanos fueron Un acord per l'autodeterminació, l'amnistia i els drets civils i polítics`' y 'Per una resposta de consens davant la sentència del judici al procés, que se tramitó a petición de los Grupos Parlamentarios Republicà, Junts per Catalunya y la CUP, así como la decisión de reconsideración del anterior acuerdo de admisión que planteó al día siguiente.