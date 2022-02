De todas las diferencias internas que han tensionado el Gobierno de coalición, probablemente la de la reforma fiscal sería de una de las más fáciles de anticipar. Es una cuestión que colea desde el principio de legislatura, que se ha intentado desactivar con algunas subidas puntuales de impuestos para dar salida a las exigencias de Unidas Podemos, y que el PSOE ha podido orillar durante dos años con el argumento de que, tras el impacto de la pandemia, lo prioritario era consolidar el crecimiento económico.

Pero el conflicto permanece latente y toma de nuevo cuerpo, unas semanas antes de que se conozcan las conclusiones del grupos de expertos al que el Ministerio de Hacienda encargó hacer una propuesta. Unidas Podemos no esconde que va al choque y su grupo parlamentario ha presentado en el Congreso su propio plan.

Movimiento inesperado

En el bloque socialista del Gobierno reconocen que ha sido un movimiento que "no se esperaban" y que atribuyen a los constantes intentos de la formación morada de marcar "perfil propio" y de intentar distanciarse del PSOE. Una postura que, ni siquiera vinculan con las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero o a las andaluzas, sino a su modo de formar parte de la propia coalición. Las fuentes consultadas asumen que es una de las grandes batallas internas que quedan por producirse en el seno del Ejecutivo, ya que tras la reforma laboral es la gran reforma pendiente. Pero, por el momento, no parece que cause gran inquietud. En el Ministerio de Hacienda, según fuentes conocedoras, ni siquiera se han leído aún la proposición no de ley de Unidas Podemos, que la formación ha registrado para impulsar el debate.

En principio parecía que la organización morada tenía pensado aguardar a conocer el documento de los 'sabios' - el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, que debería conocerse a lo largo de este mes-. Esto es también lo que los socialistas preveían. Pero finalmente han optado por hacer público su propio documento, sin que hayan mediado contactos previos.

Fuentes de Unidas Podemos esgrimen que "si hubieran dado una sola muestra en dos años de querer cumplir lo firmado y reunirse dentro del Gobierno, no habría hecho falta esto", en relación también a que la reforma fiscal es uno de los compromisos del acuerdo de coalición.

Competición electoral

En todo caso no parece que se trate sólo de avivar la discusión sobre los impuestos. La intención de la formación morada es convertirlo ya en una cuestión nuclear. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, defendió ayer martes que es uno de los "grandes debates" del segundo tramo de legislatura, que su grupo está "deseoso" de conocer el informe de los expertos, pero que eso es compatible con "dejar claro" en el Parlamento la posición de Unidas Podemos.

Y aunque los socialistas consideren que no lo han hecho con vista a las elecciones del 13 de febrero, con el inicio del ciclo electoral que estrena Castilla y Léon y que concluirá con las generales de diciembre de 2013 o enero de 2014, nada ya de lo que hace algunos de los dos partidos que integran el Gobierno puede interpretarse sin incluir el factor de la competición electoral.

Mover al PSOE a la izquierda

En una entrevista este domingo del coportavoz de la dirección de Podemos y candidato en Castilla y León, Pablo Fernández, en Europa Press, aseguraba, en relación a la reforma fiscal, que conviven "en esa suerte de eterno retorno en el que tienen que mover al PSOE a posiciones verdaderamente de izquierdas y progresistas". Y de hecho, atribuía que este asunto no se haya abordado aún no a la pandemia o la consolidación de la recuperación económica sino a "esas veleidades de acercarse al centro-derecha y a posiciones no progresistas".

El plan fiscal de Unidas Podemos rescata su propuesta de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, Con un mínimo exento de un millón de euros, que no sea bonificable por parte de las comunidades autónomas y con los siguientes tramos: un 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% a partir de 100 millones. En el IRPF pretenden reforzar la progresividad del impuesto, incluyendo nuevos tramos con mayores tipos para rentas superiores a los 120.000 euros. Y en sociedades un recargo temporal de 10 puntos en la tasa a las grandes eléctricas, entre otras aportaciones.