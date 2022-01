El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España apuesta por el "diálogo" pero está preparada "para cualquier eventualidad" ante la "situación de tensión en Ucrania".

"En eso somos muy claros: estaremos unidos en la disuasión si el diálogo no da frutos. Pero todos --España, EEUU y los demás aliados-- apostamos por el diálogo. Estamos convencidos de que ésa es la vía que hay que seguir. Eso es, además, lo que se espera de la relación entre estados en el siglo XXI. Pero también estamos preparados para cualquier eventualidad", ha asegurado el ministro en una entrevista en el diario 'El Mundo' recogida por Europa Press.

Preguntado por si puede garantizar que en unos meses no habrá soldados españoles en Ucrania, el ministro ha precisado que "eso es hacer política-ficción" y que no están "en ese tipo de escenario".

"El momento actual es el de encontrar las fórmulas que nos permitan transitar por el camino de la distensión, el diálogo y la desescalada", ha puntualizado Alabares.

Para el ministro de Asuntos Exteriores "el modelo de la Guerra Fría es lo que no debe seguirse". A su juicio, lo que se espera en el siglo XXI es "cooperar todos para que haya más prosperidad".

"Lo que está encima de la mesa es el diálogo. Hay un camino. Construyamos medidas de confianza. Despejemos las dudas que puede tener cualquier país. Establezcamos un marco en el que ese tipo de tensiones no se vuelvan a producir. Ni la UE ni la OTAN tenemos nada que esconder. No hay agendas ocultas. El diálogo es fácil para nosotros", ha insistido.

Niega la falta de gas

Asimismo, Albares ha garantizado a los españoles que "no van a pasar frío este invierno" porque "el gas argelino, que es el que abastece masivamente a la Península Ibérica" no va a faltar.

"El presidente y los ministros de Asuntos Exteriores y de Energía de Argelia me han dado garantías de que el suministro de gas de ese país a España está asegurado. Estoy en contacto con regularidad con las compañías gasísticas españolas y me lo confirman. Los españoles pueden estar seguros de que no van a pasar frío este invierno", ha afirmado.