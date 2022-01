“Casposo dictador”, (en referencia al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias), “Perra paniaguada” (aludiendo a la presentadora Paula Vázquez), “Sinvergüenza independentista” (dedicado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau), “Mamarracho” (al diputado Gabriel Rufián) o “Rata de cloaca” (al líder de Más País, Íñigo Errejón), son algunos de los insultos que incluye en sus redes sociales la empresa Vin Doré 24K SL, la firma fundada por Diego Suárez Liceras el 2 de junio de 2009, que ha pasado de vender bebidas alcohólicas con partículas de oro a convertirse en la actualidad en uno de los principales proveedores de material sanitario anti-covid de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso.

Vin Doré 24K es la empresa ‘milagro’ del covid, la ganadora de los contratos de la pandemia, durante la cual ha aumentado sus ingresos un 32.000% tras dejar a un lado la venta de bebidas de lujo para centrarse en la venta de material anti-covid. Pero esta sociedad limitada, a la vez, pasa por ser un ‘trol’ en las redes sociales, donde arremete con insultos y descalificaciones dirigidos a políticos, actrices y periodistas.

A mediados de 2020, en su cuenta de Instagram, Vin Dore 24K señalaba que habían decidido “sacrificar” su negocio de bebidas para dedicarse “a pleno rendimiento a la importación y fabricación de material anti-covid19” y “ayudar a nuestro país en esta terrible pandemia”. Suárez Liceras, presidente de la firma, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, insiste en ello: “Cuando comenzó la pandemia paralizamos nuestra fabricación en el tema de bebidas, que era donde más fuertes éramos, para dedicarnos a intentar ayudar a los ciudadanos de España”.

Un “sacrificio” y una “ayuda” que han resultado ser enormemente rentables para Vin Doré. Su crecimiento ha sido espectacular en cifras de negocio, donde ha logrado pasar de los 80.000 euros facturados en el año 2019 a más de 26 millones durante el pasado 2020.

Insultos no a diestra, pero sí a siniestra

Pero el crecimiento y la lluvia de millones para la compañía ha venido acompañada de un llamativo comportamiento en redes sociales, muy poco frecuente en empresas que firman contratos con entidades y organismos públicos. Así, desde la cuenta ‘oficial’ de Vin Doré 24K en Twitter se llama “Perra paniaguada” a la actriz Paula Vázquez, a la que, además, se advierte: “vas a tener tu merecido porque eres una impresentable”. Pero hay muchas más muestras de improperios. A otra actriz, Anabel Alonso, se le espeta: “Cada día das más asco, pero tranquila que este Gobierno te pagará tu deslealtad a España y los españoles con creces, mira los Bardem. Sigue dando palmas”.

Los periodistas también son receptores de ataques y descalificaciones. “Eres y serás un miserable. Mientras tu ética y moral esté a la altura de una rata de cloaca comunista, qué se puede esperar de ti, palmero paniaguado”, le dedica al periodista Antonio Maestre. A Ignacio Escolar, director de eldiario.es, le espeta: “Eres vergonzante, das asco, perro sectario paniaguado”. Y tampoco se libra el periodista y escritor Max Pradera: “Cuando acabes de decir gilipolleces, resentido de mierda, te coges un don Simón y lo absorbes con una pajita por la nariz, que no será lo mismo, pero seguro que te gusta”.

Uno de los últimos tuits escritos desde la cuenta de la compañía responde a un tuitero que había publicado un hilo sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sale en defensa de esta: “Para ser un retarder a veces solo pareces un semimercenario al servicio de la extrema izquierda. De 1º de periodismo, de patético borrego”.

A la pregunta de una tuitera “¿Qué tienen en común Paula Vázquez, Begoña Gómez (esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez), Yolanda Díaz e Isabel Celáa?”, esa misma cuenta responde: “Que son retrasadas? Que les gusta el botox y la silicona? Que dan asco por sus ideas comunistas?”.

Otro objetivo de los insultos de la empresa que suministra material médico a la comunidad madrileña son los políticos. A Gabriel Rufián le replica: “Jajaja. Eres un mamarracho desde que te levantas hasta que te acuestas. Eres un retarder”. Y a la cuenta del partido Ciudadanos le dedica otro mensaje de tinte ofensivo: “Cobardes. Habéis abandonado a los hombres y os habéis prostituido con la izquierda mediática”.

Albert Rivera y la violencia de género protagonizan otro de los tuits peyorativos: “Así hartos del Sanchismo pero, también de un partido que va al sol que más calienta, una decepción absoluta con tu cobardía sobre la ley de violencia de género, la violencia no tiene género y tú te has olvidado de que eres un hombre”.

Pese a ser la cuenta de una empresa, alguno de sus mensajes se escriben desde un enfoque personal, como por ejemplo cuando señala “Ser de derechas es un honor en mi caso”, o cuando muestra simpatías por la formación de ultraderecha Vox: “Verde esperanza, Ganas de cambio y muchas más ganas aún de que alguien luche por nuestros valores, tradiciones y costumbres. Viva España. #vox #santiabascal”. En otro, se apunta: “La unidad de España no se negocia. Somos un gran país y a pesar de una parte de mediocridad política que nos toma el pelo GANAREMOS. Viva España”.

La serie de tuits con insultos y descalificaciones abarca desde el periodo en el que Suárez Liceras era administrador único de Vin Doré 24K hasta la actualidad, ahora como presidente de la empresa. Desde febrero de 2019, una mujer de nacionalidad venezolana, Yutsara Andreina Portillo Zambrano, figura como administradora única de la sociedad.

"Ayudar a los españoles"

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto también en contacto con la sede Vin Doré 24K tratando de hablar con Portillo Zambrano, pero la empleada que atendió la llamada, que aseguró ser la mano derecha de Suárez Liceras, dijo no conocerla y que el dueño de la empresa era “Diego”, algo que este, en conversación telefónica con esta redacción, niega y puntualiza: “A lo mejor la empleada verá que yo soy el presidente y pensará eso… pero es que lleva con nosotros solo dos meses”. “La administradora viene y va. La persona que realmente está al frente de este tema soy yo. ¿Qué más da que el administrador esté o no? Yo soy el que valoro con los proveedores y negociamos en China con mi equipo de trabajo”, añade.

Preguntado por el hecho de que la empresa sea capaz de facturar una cantidad tan importante con tan solo tres empleados, Suárez Liceras señala: “Cuando llega un momento de crisis no te puedes poner a contratar. En una pandemia la gente no está en la calle para poder contratarla, con lo cual hemos tenido que subcontratar. Hemos subcontratado mucho, por eso hemos tenido unos gastos logísticos enormes”.

En 2020 la empresa vendió mascarillas a la comunidad que preside Ayuso por un importe de 6,4 millones de euros. El último contrato con esta misma comunidad data del 27 de diciembre pasado, cuando volvió a adjudicarse 4,45 millones de euros por el suministro de 2 millones de test de antígenos. Todo un logro para una diminuta empresa que cuenta con tan solo tres empleados, y con unos gastos de personal de 23.716 euros, menos de 8.000 euros brutos por empleado, según las cuentas presentadas por la propia sociedad.

En referencia a ello, Suárez Liceras explica: “La gente ha estado en sus casas trabajando. Otra cosa es cómo tú puedas luego gratificar a tus empleados. Los dos últimos años no están siendo buenos, y los sueldos son los que son. En mi caso ni siquiera en esa época yo estaba cobrando. Yo estaba peleando”. Las cuentas presentadas por la empresa señalan que esta no se acogió a la solicitud de erte motivado por la pandemia durante el ejercicio.

También desde la cuenta personal

El propio Suárez Liceras también dedica en su cuenta personal de Twitter algunos comentarios malsonantes, curiosamente con idénticos destinatarios, como es el caso de Anabel Alonso, a la que dirige uno de sus tuits: “Tu intelecto te delata siempre, pero tu sectarismo será tu tumba profesional”.

Especialmente virulento se muestra el empresario con el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, al que le dedica una serie de mensajes: “oportunista de mierda”, “casposo dictador”, “eres muy tonto”, “quédate en tu cloaca”...

También se explaya con los votantes de Podemos: “Pablete, pero te sale todo mal pq la gente con cerebro ha dejado de confiar en ti. Tienes borregos adoctrinados pero cada día menos…”

Otros políticos a los que dedica ofensas son Ada Colau (“Sinvergüenza independentista”); Íñigo Errejón (“Rata de cloaca”, “gentuza como vosotros populistas basura”) y Pablo Echenique (“Eres un maldito desagradecido y todo lo que sale por tu boca es vómito”).

Preguntado por este asunto, el presidente de Vin Doré 24K responde: “Yo soy amigo personal de varios políticos del PSOE, gente muy relevante; soy amigo de gente del PP, de gente de Podemos. Si yo me he metido con alguien en algo puntual, pues, no lo recuerdo”. “Twitter yo no lo uso. No sé ni cuál es la cuenta que debo de tener. Lo que haya en Twitter, ni siquiera lo conozco”. Pero durante el transcurso de la conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA señala: “Si Gabriel Rufián nos insulta al 95% de los españoles, pues en un momento dado, como español, pues le llamo mamarracho”, un insulto que se profirió, curiosamente, contra el diputado catalán no desde su cuenta personal, sino desde la de la empresa.

El tono de los mensajes de Suárez Liceras varía cuando se refiere a políticos del PP. Así, este empresario asegura en su cuenta de Twitter haber mantenido un encuentro “supergratificante” con el presidente andaluz Juanma Moreno. También sucede en su cuenta de Linkedin, donde ensalza la labor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que Vin Doré ha seguido recibiendo adjudicaciones en 2021: “Nuestra gran presidenta Isabel Ayuso tiene demasiados enemigos que solo desean su fracaso, mucha prensa oscura que magnifica pequeños detalles en su contra y oscurece grandes aciertos”, añade el polifacético empresario en su cuenta de Linkedin.

La de Vin Doré es una más de las paradojas que está dejando esta pandemia, en la que esta pequeñísima empresa se ha hecho de oro justo cuando ha dejado de usar el metal preciado en sus productos. Sus mensajes en redes, sin embargo, pueden constituir una auténtica mina para buscadores de insultos de 24 quilates.