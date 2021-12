El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó este lunes en público que casi todas las enmiendas presentadas por Recupera Madrid al proyecto de presupuestos eran “asumibles” y las que no, “negociables”. Sin embargo, a última hora de la tarde las negociaciones saltaron por los aires cuando el equipo negociador de Almeida negó al grupo mixto la posibilidad de implantar la progresividad del IBI que piden.

Este, como se preveía, era el punto más conflictivo de la negociación. Los carmenistas piden “bajar y bonificar el IBI a los inmuebles de menos de 250.000€ y subirlo a los de más de 6 millones de euros”, pero para el equipo de gobierno la bajada de impuestos era un punto caliente difícil de asumir. Además, entienden que es una propuesta jurídicamente difícil de aplicar.

Sin embargo, el edil Luis Cueto asegura que es un tema que tiene perfectamente estudiado y les ha puesto sobre la mesa una alternativa de ingeniería jurídica que les permitiría aplicar este impuesto tal y como propone su grupo municipal, el único hasta ahora dispuesto a negociar los presupuestos de Almeida.

La rebaja fiscal de los carmenistas “beneficiaría a más de 2 millones de inmuebles, frente a una subida que afectaría a apenas 8.000”, explican en Recupera Madrid, que aseguran que no tienen interés en aprobar unas cuentas si no hay un cambio en estas políticas. No quiere subir el impuesto a los “riquísimos”, explican los carmenistas, que no están dispuestos a negociar unos presupuestos si las ordenanzas fiscales (entre las que se incluiría la modulación del IBI) siguen pactadas con Vox.