Pablo Casado sigue muy molesto con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por la reprimenda que la responsable de Economía del Gobierno le hizo el pasado miércoles por su intervención en el Congreso de los Diputados y ha puesto a todo el partido a marcarle de cerca. Él mismo, esta mañana en un acto del partido en Galicia, ha utilizado una información publicada en noviembre de 2018 para cargar contra ella y pedirle a Pedro Sánchez que la eche del Gobierno.

Casado ha rescatado una noticia conocida hace tres años, publicada por el 'Abc', sobre la creación en 2000 de la sociedad Aldael Consultores, con la que la ahora vicepresidenta adquirió su vivienda. Cuatro años más tarde, Calviño se desvinculó de esa empresa ya que accedió a su primer cargo público, de directora general de Competencia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Veinticuatro meses después se trasladó a vivir a Bruselas para trabajar en la Comisión Europea, donde estuvo hasta que Sánchez le pidió que se sumara a su Ejecutivo, en junio de 2018. Fuentes del equipo de la vicepresidenta explicaron entonces que ella no tiene relación con esta sociedad desde 2004, que su actividad profesional está separada de la de los miembros de su familia, y recordaron que los ingresos y el sueldo de la ministra son públicos y pueden consultarse por Internet.

El jefe de la oposición ha lamentado que la vicepresidenta económica le recriminara su intervención en la sesión de control. Según explicaron fuentes del PP, Calviño le dijo que le habían "asqueado" sus palabras por haber pedido explicaciones sobre los escándalos de los menores tutelados en Baleares o hiciera referencia a la condena del exmarido de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mònica Oltra, que está condenado por abusar de una menor tutelada.

“Estoy asqueada por lo que has dicho de los abusos a menores. No puedes sacar en el pleno los casos de los menores”, le dijo en concreto la número dos del Gobierno a Casado, según el PP. El dirigente de los populares ha subrayado que tiene obligación como político de pedir explicaciones por esos asuntos y ha añadido que no entiende cómo el jefe del Ejecutivo mantiene a la vicepresidenta en el Gobierno si se compró su "mansión de 300 metros cuadrados" con una sociedad interpuesta y es una "defraudadora fiscal".

"Estamos viendo a un señor Casado y a un PP que no reconocerán ni sus propios votantes", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando le han preguntado por el asunto, informa Juanma Romero. "No todo vale, no todo suma. La política de oposición que están llevando PP y casado resta a España, resta calidad democrática, resta al prestigio de nuestras instituciones", ha continuado antes de pedir "sosiego" y "entendimiento" a los conservadores.